Сеть разрывает горячее фото жены и агента известного футболиста

Новости спорта Мужская зона
Сегодня 19:18
©instagram.com/wanda_nara

Ванда Нара, жена и футбольный агент нападающего "Галатасарая" Мауро Икарди, опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram, сообщают Vesti.kz.

Аргентинская модель предстала в нижнем белье и обратилась к своим подписчикам: "Хочу сделать татуировку... Порекомендуйте место и тату-мастера".

Ее пост собрал более 239 000 лайков. На ее страницу подписаны 16,3 миллиона человек.

Отметим, что Нара с мая 2008 года по ноябрь 2013-го была замужем за футболистом Макси Лопесом. Они развелись после того, как Лопес обвинил ее в измене, в ответ она обвинила Макси в неоднократных изменах с их горничной. В браке у Лопеса и Нары родилось трое сыновей. Вскоре после развода Нара с детьми вернулась в Буэнос-Айрес и начала встречаться с другим аргентинским форвардом Мауро Икарди, бывшим лучшим другом Лопеса. За это Мауро перестал вызываться в сборную Аргентины. У пары родились двое дочерей: Франческа Икарди Нара и Изабелла Икарди Нара. Впоследствии Икарди уволил своего агента, с которым сотрудничал на протяжении 10 лет, и назначил на его место Ванду.

В октябре 2021 года Ванда объявила о расставании с Икарди по причине его измены с моделью Чайна Суарес. Но в последнее время Нару снова стали видеть вместе с футболистом "Галатасарая". Похоже, их отношения нормализовались.

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Метки:
Футбол

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