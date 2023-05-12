Роналду вручили часы за 117 000 долларов с его изображением

Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду подарили роскошные часы стоимостью больше 100 тысяч долларов, сообщают Vesti.kz.
Форвард "Аль-Насра" посетил открытие бутика наручных часов бренда Jacob&Co в Эр-Рияде. В знак этого события Роналду, как послу бренда, вручили часы с уникальным дизайном.
Часы Heart of CR7 Baguette, инкрустированные 26 белыми бриллиантами, выполнены в ярко-зеленом цвете. На лицевой стороне изображен Роналду и его инициалы, на оборотной нанесено изображение культового празднования португальского нападающего.
Стоимость часов – 117 000 долларов.
Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов и 4 результативные передачи.
Фото: instagram.com/jacobandco/