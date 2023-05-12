Роналду вручили часы за 117 000 долларов с его изображением

Новости спорта Мужская зона
Сегодня 10:35
©ФК "Аль-Наср"

Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду подарили роскошные часы стоимостью больше 100 тысяч долларов, сообщают Vesti.kz.

Форвард "Аль-Насра" посетил открытие бутика наручных часов бренда Jacob&Co в Эр-Рияде. В знак этого события Роналду, как послу бренда, вручили часы с уникальным дизайном.

Часы Heart of CR7 Baguette, инкрустированные 26 белыми бриллиантами, выполнены в ярко-зеленом цвете. На лицевой стороне изображен Роналду и его инициалы, на оборотной нанесено изображение культового празднования португальского нападающего.

Стоимость часов – 117 000 долларов.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов и 4 результативные передачи.

Фото: instagram.com/jacobandco/

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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