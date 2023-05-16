Разлучить сына с Джорджиной? Мать Роналду ответила на вопрос о колдовстве

Новости спорта Мужская зона
Вчера 23:52
©instagram.com/georginagio

Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру отвергла обвинения ради попытки разлучить своего сына с его возлюбленной Джорджиной Родригес, используя колдовство, передают Vesti.kz.

Экстрасенс Мхони Виденте в одной из программ испанского телевидения утверждал, что Долорес прибегает к колдовству, чтобы оттолкнуть Джорджину от Криштиану.

В своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, мать нападающего "Аль-Насра" отметила:

"Сегодня, 16 мая 2023 года, я позвонила своим адвокатам, чтобы очистить свое доброе имя ради моей семьи и того, что она значит для меня. Это лживая, клеветническая и даже жуткая новость, в которых говорится об ужасных вещах, которые я якобы совершила, чтобы лишить счастья одного из моих детей.

Мое доброе имя никогда не будет выброшено на всеобщее обозрение. Я пойду на самые крайние меры не только для того, чтобы защитить себя и своих близких, но и чтобы доказать, что все написанное и сказанное совершенно безосновательно", - написала Авейру в соцсетях.

Джорджина и Роналду вместе с 2016 года и поддерживают крепкие отношения.

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Метки:
Роналду Криштиану

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