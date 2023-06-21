Преследовала футболистов "Челси": Instagram-модели вынесли приговор

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Сегодня 09:34
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Instagram-блогерше и модели сайта для взрослых Орле Мелиссе Слоан вынесли приговор за преследование игроков лондонского "Челси", передают Vesti.kz.

В 2022 году Слоан попала на вечеринку, где познакомилась с игроками "Челси" Мэйсоном Маунтом и Беном Чилуэллом. В результате этого знакомства Маунт и Слоан установили нерегулярные сексуальные отношения.

Через полгода футболист решил закончить отношения, но девушка не хотела с ним расставаться и начала преследование. Когда Маунт блокировал ее номер телефона, она писала ему с другого. Она использовала в общей сложности более 20 телефонных номеров. Преследования продолжались целых два года. 

Слоан в своих сообщениях отправляла угрозы, призывала не будить в ней дьявола, а также обещала, что начнет преследовать всех новых пассий футболиста.

Также досталось Чилуэллу и еще одному игроку - Билли Гилмору, перешедшему позже в "Брайтон". Сначала девушка просто пыталась выспросить у них про Маунта. А затем она завела фейковый аккаунт в соцсетях и стала публиковать в нем коллажи Чилуэлла с якобы его новыми возлюбленными, тегая при этом его семью. 

Футболисты обратились в суд, и 20 июня стало известно о приговоре, вынесенном в отношении Слоан. Ее приговорили к 12 неделям лишения свободы с отсрочкой исполнения на 18 месяцев.

Кроме того, Слоан должна выплатить компенсацию футболистам на общую сумму 1100 фунтов стерлингов: 500 фунтов стерлингов Маунту и по 300 фунтов стерлингов Чилуэллу и Гилмору.

Также модель получила запрет на контакт с этими футболистами и ей придется выполнить 200 часов исправительных работ.

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Метки:
Правосудие Модельный бизнес Челси

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