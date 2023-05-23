Повар ресторана рассказал историю о скромности Роналду и Джорджины

Шеф-повар Давид Фиоре рассказал о скромности и терпеливости Криштиану Роналду и его спутницы Джорджины Родригес во время похода в ресторан Casa Fiore в Турине, передают Vesti.kz.

В то время Роналду выступал за туринский "Ювентус". Столик в ресторане для Роналду заказали на 21:30, но футболист и его девушка пришли на 90 минут раньше.

"Когда он зашел, посетители потеряли дар речи, все замолчали. Поэтому я попросил Криштиану сесть за запасной стол. Криштиану даже глазом не моргнул, его сын и Джорджина тоже. В тот момент я понял, что Роналду, несмотря на то, что он мировая звезда и лучший игрок в мире, прежде всего, порядочный парень", - поделился Давид Фиоре.

По словам шеф-повара, звездному португальцу пришлось ждать своего столика 40 минут, и Роналду терпеливо сидел все это время.

"Я могу заверить вас, что я видел, как люди, гораздо менее известные, чем он, уходили через пять минут и вели себя высокомерно в таких ситуациях. Он ждал свой столик почти сорок минут", - добавил шеф.