Повар ресторана рассказал историю о скромности Роналду и Джорджины

Новости спорта Мужская зона
Сегодня 12:07
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Шеф-повар Давид Фиоре рассказал о скромности и терпеливости Криштиану Роналду и его спутницы Джорджины Родригес во время похода в ресторан Casa Fiore в Турине, передают Vesti.kz.

В то время Роналду выступал за туринский "Ювентус". Столик в ресторане для Роналду заказали на 21:30, но футболист и его девушка пришли на 90 минут раньше.

"Когда он зашел, посетители потеряли дар речи, все замолчали. Поэтому я попросил Криштиану сесть за запасной стол. Криштиану даже глазом не моргнул, его сын и Джорджина тоже. В тот момент я понял, что Роналду, несмотря на то, что он мировая звезда и лучший игрок в мире, прежде всего, порядочный парень", - поделился Давид Фиоре.

По словам шеф-повара, звездному португальцу пришлось ждать своего столика 40 минут, и Роналду терпеливо сидел все это время.

"Я могу заверить вас, что я видел, как люди, гораздо менее известные, чем он, уходили через пять минут и вели себя высокомерно в таких ситуациях. Он ждал свой столик почти сорок минут", - добавил шеф.

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Метки:
Роналду Криштиану Джорджина Родригес
Новости
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