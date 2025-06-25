Почему нельзя пользоваться телефоном в туалете

Обычная привычка брать смартфон в туалет может обернуться серьезной угрозой для здоровья. Как отмечает профессор клинической микробиологии Университета Лестера Примроуз Фристоун, в условиях санузла мобильное устройство становится рассадником опасных бактерий, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.
По словам специалиста, фекальные бактерии, включая кишечную палочку (E. coli) и Pseudomonas, способны легко попасть на поверхность телефона. Эти микроорганизмы вызывают серьезные проблемы со здоровьем, такие как диарея, спазмы желудка и инфекции дыхательных путей.
Даже после мытья рук бактерии вновь могут оказаться на коже, если человек прикасается к зараженному телефону. Чтобы снизить риски, ученая рекомендует не брать устройство в туалет вовсе и регулярно обрабатывать его дезинфицирующими салфетками.
"Телефон все равно со временем загрязнится, поэтому периодическая дезинфекция - хорошая идея, - заявила профессор Фристоун. - Я протираю свою Nokia дважды в неделю".
Невидимая угроза при смыве
Фристоун пояснила, что при каждом смыве из унитаза выбрасываются невидимые глазу микрокапли, содержащие фекальные частицы и бактерии. Это явление известно как "туалетный шлейф".
Исследование Университета Колорадо в Боулдере показало, что такие капли могут разлетаться на расстояние до 1,5 метра всего за восемь секунд. При этом загрязнение распространяется даже при закрытой крышке унитаза.
"Все, что находится в радиусе полутора метров от унитаза - пол, стены, книги или подоконник - может быть заражено", - уточнила эксперт.
Где не стоит класть телефон
Одним из самых опасных действий профессор называет размещение телефона на полу рядом с унитазом перед смывом. "Пол в этой зоне, если его не дезинфицировать регулярно, содержит следы фекалий и кишечные бактерии, которые могут оставаться живыми в течение часов или даже дней", - отметила Фристоун.
Она также предупредила, что даже размещение телефона на бачке или подоконнике не гарантирует чистоту. Наилучшее решение - вовсе не приносить гаджет в ванную комнату. Если же без него не обойтись, стоит держать устройство в кармане.
Телефон - как дверная ручка
Профессор напомнила, что смартфон относится к предметам с высоким риском бактериального загрязнения, наряду с дверными ручками, выключателями и кранами. Поэтому его следует регулярно обрабатывать, а руки мыть перед и после использования.
"Хорошо подходят салфетки с содержанием спирта не менее 70 процентов или мягкий мыльный раствор, - добавила Фристоун. - Но не стоит погружать телефон в жидкость или использовать агрессивные химикаты вроде отбеливателя".
И напоследок - о туалетной бумаге
Кроме того, эксперт в области гигиены и безопасности продуктов питания поделилась мнением о правильном положении рулона туалетной бумаги: она должна быть в положении "сверху", чтобы следующий лист был обращен к пользователю.