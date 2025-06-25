Почему нельзя пользоваться телефоном в туалете

Обычная привычка брать смартфон в туалет может обернуться серьезной угрозой для здоровья. Как отмечает профессор клинической микробиологии Университета Лестера Примроуз Фристоун, в условиях санузла мобильное устройство становится рассадником опасных бактерий, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

По словам специалиста, фекальные бактерии, включая кишечную палочку (E. coli) и Pseudomonas, способны легко попасть на поверхность телефона. Эти микроорганизмы вызывают серьезные проблемы со здоровьем, такие как диарея, спазмы желудка и инфекции дыхательных путей.

Даже после мытья рук бактерии вновь могут оказаться на коже, если человек прикасается к зараженному телефону. Чтобы снизить риски, ученая рекомендует не брать устройство в туалет вовсе и регулярно обрабатывать его дезинфицирующими салфетками.

"Телефон все равно со временем загрязнится, поэтому периодическая дезинфекция - хорошая идея, - заявила профессор Фристоун. - Я протираю свою Nokia дважды в неделю".

Невидимая угроза при смыве

Фристоун пояснила, что при каждом смыве из унитаза выбрасываются невидимые глазу микрокапли, содержащие фекальные частицы и бактерии. Это явление известно как "туалетный шлейф".

Исследование Университета Колорадо в Боулдере показало, что такие капли могут разлетаться на расстояние до 1,5 метра всего за восемь секунд. При этом загрязнение распространяется даже при закрытой крышке унитаза.

"Все, что находится в радиусе полутора метров от унитаза - пол, стены, книги или подоконник - может быть заражено", - уточнила эксперт.

Где не стоит класть телефон

Одним из самых опасных действий профессор называет размещение телефона на полу рядом с унитазом перед смывом. "Пол в этой зоне, если его не дезинфицировать регулярно, содержит следы фекалий и кишечные бактерии, которые могут оставаться живыми в течение часов или даже дней", - отметила Фристоун.

Она также предупредила, что даже размещение телефона на бачке или подоконнике не гарантирует чистоту. Наилучшее решение - вовсе не приносить гаджет в ванную комнату. Если же без него не обойтись, стоит держать устройство в кармане.

Телефон - как дверная ручка

Профессор напомнила, что смартфон относится к предметам с высоким риском бактериального загрязнения, наряду с дверными ручками, выключателями и кранами. Поэтому его следует регулярно обрабатывать, а руки мыть перед и после использования.

"Хорошо подходят салфетки с содержанием спирта не менее 70 процентов или мягкий мыльный раствор, - добавила Фристоун. - Но не стоит погружать телефон в жидкость или использовать агрессивные химикаты вроде отбеливателя".

И напоследок - о туалетной бумаге

Кроме того, эксперт в области гигиены и безопасности продуктов питания поделилась мнением о правильном положении рулона туалетной бумаги: она должна быть в положении "сверху", чтобы следующий лист был обращен к пользователю.