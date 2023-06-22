Неймар публично извинился перед беременной девушкой за измены

Нападающий "ПСЖ" Неймар принес публичные извинения своей беременной девушке Бруне Бьянкарди за измены, передают Vesti.kz.

Неймар и Бруна в этом году объявили, что ждут ребенка. По словам бразильского футболиста, они вместе уже несколько месяцев, и у них было "колеблющееся" начало отношений.

"Оправдываюсь за то, чему нет оправдания. Ты нужна мне в нашей жизни. Я видел, как тебе было тяжело, как ты страдала и хотела быть рядом со мной. Меня не было. Я допустил ошибку. Я поступил неправильно. Могу сказать, что совершаю ошибки каждый день, на поле и за его пределами. Только я несу ответственность за ошибки в личной жизни, в общении с семьёй и друзьями. Все это затронуло одного из самых особенных людей в моей жизни. Женщину, о которой я мечтал, мать моего ребенка. Это затронуло ее семью, которая теперь является и моей семьей, в такой особенный момент как материнство", - написал футболист.

Неймар отметил, что уже извинился за свои ошибки, но чувствует необходимость сделать это публично.

"Если личное дело стало достоянием общественности, извинения должны быть публичными. Не могу представить себя без тебя. Не знаю, получится ли у нас, но я уверен, что хочу попытаться", - добавил Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар и его девушка согласовали условия, при выполнении которых футболист может изменять своей возлюбленной. Пара составила список из трех условий, которые футболист должен выполнить в случае измены.

Игрок ПСЖ станет отцом во второй раз. В 2011 году у него родился сын в результате отношений с другой женщиной.