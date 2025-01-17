Названа лучшая тренировка для ускорения похудения

Эффективное похудение возможно даже за счет 15-минутной тренировки. Она активирует все основные группы мышц и помогает ускорить прогресс. В этом материале мы расскажем, какие упражнения лучше выбирать, а какие - избегать, чтобы достичь максимального результата, передают Vesti.kz.Каких упражнений избегать мужчинам
Эксперт по тяжелой атлетике Джейк Диксон отмечает, что выбор упражнений играет ключевую роль в борьбе с лишним весом. Некоторые из них менее эффективны для сжигания калорий. По его словам, при похудении лучше отказаться от следующих упражнений:
Вместо этого рекомендуется выполнять упражнения с замкнутой цепью, такие как приседания, отжимания, подтягивания и выпады, которые задействуют сразу несколько групп мышц.Можно ли сжечь жир в определенной зоне?
Сжечь жир в конкретной зоне невозможно. Диета с дефицитом калорий и тренировки, направленные на увеличение общего метаболизма, - это наиболее действенный подход. Тренировки остаются важным элементом: они помогают ускорить похудение и повысить общий тонус организма.8 упражнений для ускоренного похудения
Перед началом тренировки обязательно выполните разминку, чтобы подготовить тело к нагрузке.1. Подтягивание коленей к груди
Лягте на пол, согните ноги, чтобы бедра были перпендикулярны полу.
Руки вытяните вдоль туловища.
Подтяните колени к груди, подкручивая таз.
Вернитесь в исходное положение.
Подходы: 3 по 45 секунд.2. Ягодичный мостик
Лягте на спину, согните ноги в коленях, руки уберите под ягодицы.
Поднимите таз, чтобы тело образовало прямую линию.
Напрягите мышцы ягодиц и вернитесь в исходное положение.