Названа лучшая тренировка для ускорения похудения

Эффективное похудение возможно даже за счет 15-минутной тренировки. Она активирует все основные группы мышц и помогает ускорить прогресс. В этом материале мы расскажем, какие упражнения лучше выбирать, а какие - избегать, чтобы достичь максимального результата, передают Vesti.kz.

Каких упражнений избегать мужчинам

Эксперт по тяжелой атлетике Джейк Диксон отмечает, что выбор упражнений играет ключевую роль в борьбе с лишним весом. Некоторые из них менее эффективны для сжигания калорий. По его словам, при похудении лучше отказаться от следующих упражнений:

Тренировки на тренажерах для проработки пресса;Упражнения на приводящие и отводящие мышцы бедра;Занятия, направленные на осанку, такие как йога и пилатес;Аэробные упражнения средней и высокой интенсивности;Упражнения с точечным воздействием на небольшие группы мышц;Классическая планка и разгибания ног в тренажере;Подъемы на носки.

Вместо этого рекомендуется выполнять упражнения с замкнутой цепью, такие как приседания, отжимания, подтягивания и выпады, которые задействуют сразу несколько групп мышц.

Можно ли сжечь жир в определенной зоне?

Сжечь жир в конкретной зоне невозможно. Диета с дефицитом калорий и тренировки, направленные на увеличение общего метаболизма, - это наиболее действенный подход. Тренировки остаются важным элементом: они помогают ускорить похудение и повысить общий тонус организма.

8 упражнений для ускоренного похудения

Перед началом тренировки обязательно выполните разминку, чтобы подготовить тело к нагрузке.

1. Подтягивание коленей к груди

Лягте на пол, согните ноги, чтобы бедра были перпендикулярны полу.

Руки вытяните вдоль туловища.

Подтяните колени к груди, подкручивая таз.

Вернитесь в исходное положение.

Подходы: 3 по 45 секунд.

2. Ягодичный мостик

Лягте на спину, согните ноги в коленях, руки уберите под ягодицы.

Поднимите таз, чтобы тело образовало прямую линию.

Напрягите мышцы ягодиц и вернитесь в исходное положение.