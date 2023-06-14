"Нас обманывают". Роналду и Джорджину обвинили в "отношениях по сценарию"

Португальский психолог Филипа Торринья Нуньес заявила, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес притворяются, что состоят в отношениях ради своих коммерческой выгоды, передают Vesti.kz.

В эфире телешоу Alo Portugal психолог заявила, что отношения звездной пары - фальшивка.

"Они всегда действуют по сценарию. Я думаю, что они вместе только ради бизнеса. Безусловно, есть договорные вопросы между ними, в том числе в отношении детей. Это сценарий, и мы должны это понять, очевидно. Мы не знаем, что происходит за кулисами, нас обманывают ради бизнеса", - сказала Нуньес.

38-летний Роналду состоит в отношениях с Родригес с тех пор, как познакомился с ней в магазине Gucci в Мадриде в 2016 году. Пара, у которой двое общих детей, часто фигурирует на первых полосах СМИ из-за их публичных выступлений и роскошного образа жизни.