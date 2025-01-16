Курильщики зарабатывают меньше: еще один повод бросить вредную привычку

Может ли курение табака влиять на размер вашего заработка? Исследование, опубликованное в журнале Nicotine & Tobacco Research, дало однозначный ответ: связь существует, и она явно негативная, сообщают Vesti.kz.

Как курение сказывается на доходах

В исследовании под названием "Курение табака в раннем взрослом возрасте и производительность на рынке труда" ученые выяснили, что табакокурение отрицательно сказывается на заработке, особенно среди менее образованных и неквалифицированных работников.

Негативные последствия курения для здоровья широко известны. Оно увеличивает риски рака, заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Однако связь с доходами менее очевидна. Ученые предполагают, что:

Курение снижает физическую выносливость и производительность труда, что особенно важно для физически сложной работы;Стигматизация курящих может приводить к дискриминации на рынке труда.Результаты исследования

Исследование проводилось на основе данных Cardiovascular Risk in Young Finns Study, включавших 3596 участников из Финляндии, родившихся с 1962 по 1977 годы. Данные об уровне курения связывали с информацией о заработках, предоставленной Statistics Finland.

Ключевым показателем служил "пачко-летний индекс", рассчитываемый по формуле: количество выкуриваемых пачек сигарет в день умножается на число лет курения. Например, человек, выкуривающий одну пачку в день в течение 10 лет, имеет индекс 10 пачко-лет.

Ученые обнаружили, что:

Каждая дополнительная единица пачко-лет снижает заработок на 1,8%. Сокращение индекса на 5 пачко-лет может увеличить доход на 9%.

Каждая единица пачко-лет сокращает трудовой стаж на 0,5 года.

Связь с уровнем образования

Курение особенно негативно влияет на молодых работников с низким уровнем образования. В этой группе курящие зарабатывают значительно меньше, чем некурящие, тогда как у работников старшего возраста таких различий не наблюдалось. Более того, негативная связь с заработком проявляется только у тех, кто продолжает курить. У бросивших эту привычку таких эффектов не выявлено.

"Курение в раннем возрасте связано с долгосрочными потерями в доходах и занятости, особенно у людей с низким уровнем образования. Это подчеркивает необходимость проведения политики, направленной на пропаганду здорового образа жизни и снижение экономических последствий курения", - заявила Ютта Вииникайнен, ведущий автор исследования.

Экономические и социальные выводыЗаключение

Результаты исследования показывают, что отказ от курения приносит не только пользу здоровью, но и положительно сказывается на финансовых перспективах. Бросить курить - это не только шаг к долголетию, но и к большему благосостоянию.