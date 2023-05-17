Что купили Роналду и Месси на первую зарплату, выяснили журналисты

СМИ сравнили, на что потратили свои первые деньги две иконы футбола - Криштиану Роналду и Лионель Месси, передают Vesti.kz.

Сравнения Криштиану Роналду и Лионеля Месси продолжается уже почти 15 лет, и даже с переездом португальца в Саудовскую Аравию это соперничество не прекращаются.

Роналду начал свою футбольную карьеру в лиссабонском "Спортинге", где вырос до попадания в основном состав. Его выступления за "Спортинг" привлекли внимание "Манчестер Юнайтед", который подписал его в 2004 году.

Месси получил контракт от "Барселоны" в возрасте 14 лет в 2000 году, годы спустя став легендой клуба, побив с ними все рекорды по забитым голам.

Первый крупный заработок аргентинец получил, когда его перевели во вторую команду "Барселоны". По данным португальского издания Antena, на свою первую зарплату Месси купил дом.

Роналду получил лишь 80 евро в качестве своей первой зарплаты в "Спортинге". Он использовал их для покупки своих школьных принадлежностей.

Пути двух футболистов пересеклись, когда Роналду перешел в "Реал" в 2009 году.