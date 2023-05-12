Конфликт с Джорджиной? Мать Роналду объяснила, почему не навещает семью сына

Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру рассказала, почему она редко навещает сына и его семью, передают Vesti.kz.

Журналисты встретили мать популярного футболиста на мероприятии в Португалии и расспросили о ее отношениях с сыном и о том, почему она редко его навещает.

"На перелет уходит много часов. Это очень утомительно", - цитирует Долорес Авеуру JM Madeira.

По ее словам, Роналду и его семья счастливы в Саудовской Аравии.

"Роналду счастлив, и я тоже чувствую себя счастливой. Они все счастливы, и это все, чего я хочу", - добавила Долорес Авейру.

Мать футболиста отмечает, что хотя и очень скучает по сыну, но всегда находится в постоянном контакте с Роналду и своими внуками.

Долорес Авейру уверяет, что всегда делает все возможное для своих четверых детей.

"Как мать я всегда стараюсь изо всех сил. Тот факт, что я рано потеряла свою мать, сделал меня очень привязанным к моим детям. То, чего у меня не было, я отдаю им, но прежде всего своим внукам, ради которых я живу", - отметила мать Роналду.

Между тем португальская знаменитость Антониу Браву заявил, что мать Криштиану и Джорджина Родригес состоят в не очень хороших отношениях.

"Я думаю, что это повторяющаяся проблема, а именно отношения между доньей Долорес и ее невестками (…) Ее сын тоже имеет право быть счастливым. Я думаю, что Долорес должна немного успокоиться", - сказал он.