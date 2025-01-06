Как правильно защитить обувь от снега и дождя

Лужи, снег, грязь и дорожные реагенты могут серьезно повредить вашу обувь, даже если она сделана из качественной кожи. Чтобы любимые ботинки прослужили дольше, их нужно регулярно обрабатывать водоотталкивающим спреем. Men Today рассказывает, как сделать это правильно, передают Vesti.kz.

Почему кожаную обувь необходимо защищатьводоотталкивающее средство создает пленку, которая отталкивает воду и грязь.регулярная обработка сохраняет внешний вид и увеличивает износостойкость.обувь остается сухой, предотвращая появление плесени.качественное средство защищает от воды, не препятствуя циркуляции воздуха.протестируйте водоотталкивающее средство на небольшом участке обуви перед первым использованием - оно может слегка изменить цвет кожи.Как обработать кожаную обувь: пошаговая инструкцияШаг 1: Очистите обувь

Удалите грязь с поверхности ботинок при помощи специальной щетки или влажной тряпочки.

Шаг 2: Нанесите крем

Равномерными круговыми движениями нанесите крем (подходящий под цвет кожи или прозрачный). Хорошо вотрите крем в поверхность обуви.

Шаг 3: Полировка

Пройдитесь по обуви тряпочкой или мягкой щеткой, чтобы придать блеск. Дайте ботинкам подсохнуть в течение нескольких минут.

Шаг 4: Нанесите водоотталкивающее средство

На открытом воздухе нанесите тонкий слой спрея с расстояния 20-30 см, охватывая все участки, включая швы и шнурки. Не допускайте чрезмерного увлажнения поверхности.

Шаг 5: Сушка

Дайте ботинкам высохнуть естественным образом. Для ускорения процесса можно набить обувь бумагой или газетами. Никогда не сушите кожаную обувь на батарее — это испортит материал.

Как часто повторять обработку

Частота обработки зависит от интенсивности использования обуви. В среднем повторяйте процедуру каждые 2-3 недели. Если ботинки промокли, дождитесь их полного высыхания перед нанесением спрея.

Соблюдая эти простые шаги, вы сможете уберечь обувь от неблагоприятных условий и значительно продлить срок ее службы.