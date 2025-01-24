Женатые или холостяки: кто из них счастливее

Результаты нового международного исследования показали, что люди, состоящие в браке или находящиеся в серьезных отношениях, в целом чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто одинок. В опросе приняли участие около 57 тысяч человек из более чем 65 стран, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.Ключевые результаты исследования
Ученые выяснили, что:
Исследователи отмечают несколько факторов, благодаря которым семейная жизнь улучшает качество жизни:Социальная поддержка: партнер обеспечивает эмоциональную поддержку, что повышает удовлетворенность жизнью.Здоровый образ жизни: супруг или партнер может вдохновить на занятия спортом, соблюдение режима питания, что снижает риск заболеваний.Широкий круг общения: люди в отношениях часто становятся частью социальной сети своего партнёра, что способствует ощущению принадлежности и поддержки.Выводы
Социальная поддержка, взаимопонимание и чувство принадлежности к сообществу - основные причины, по которым брак и серьезные отношения положительно влияют на удовлетворенность жизнью. Эти факторы помогают улучшить психологическое и физическое состояние, что особенно важно с возрастом.