Хорватская болельщица поделилась горячим видео и вызвала бурную реакцию у подписчиков

Новости спорта Lifestyle Мужская зона
Сегодня 12:48
©instagram.com/knolldoll

Хорватская фанатка футбола Ивана Кнолль, заявившая о себе откровенными нарядами на чемпионате мира-2022 в Катаре, поделилась со своими подписчиками в соцсетях завораживающими видео, передают Vesti.kz.

Из двух ее постов больше всего лайков набрал видео с ее танцем - его отметили более 204 тысяч пользователей соцсетей.

Стоит признать, что танцует она весьма недурно. Кстати, на ее страницу в Instagram подписаны 3,3 миллиона человек.

Напомним, что Кнолль тщетно пытались выслать из Катара местные жители во время ЧМ-2022, так как в этой стране запрещается разгуливать в общественных местах в вульгарных нарядах. Девушка со своей стороны не обращала внимание на критику, продолжая приходить на матчи в откровенной одежде, тогда как ее сборная выиграла бронзовые медали, обыграв Марокко в матче за третье место (2:1).

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Метки:
Хорватия

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