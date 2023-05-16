Девушка Роналду о своем прошлом: Чувствовала себя одинокой

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала, как ей было трудно заводить знакомства в школе. Ее мать даже подумала, что у Джорджины аутизм, передают Vesti.kz.

29-летняя Джорджина Родригес родилась в Аргентине, но переехала в Испанию, когда ей был всего год. В сериале Netflix "Я - Джорджина" она поделилась своими воспоминаниями из детства, а также тем, как чувствовала себя одинокой была во время учебе в школе. Ее мать отдала Джорджину на балет, так как думала, что у девочки был аутизм.

"Я боялась монахинь (в церковной школе. - Прим.), а они были учителями. Я чувствовала себя очень одинокой в ​​школе. Моя мама думала, что у меня аутизм, потому что я любила быть одна, в своем мирке. Вот почему она записала меня на балет. Позже балетмейстеры сказали ей: "Она не аутистка". Просто я не очень вписывалась в школу с одноклассниками. Может быть, мы просто не ладили. С ними не было никакой связи", - рассказала Родригес.

Известно, что после школы Джорджина работала в отеле уборщицей и администратором.