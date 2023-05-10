Девушка Роналду публично поздравила Месси

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес публично поздравила Лионеля Месси в Instagram, передают Vesti.kz.

Лионель Месси вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо посетили гала-концерт Laureus World Sports Awards, где аргентинскому футболисту вручили две награды - игрок лучшей сборной и лучший игрок 2022 года.

Супруга Месси опубликовала в Instagram серию фотографий с мероприятия, поздравив Лионеля с наградами.

"Любимый, поздравляю! Ты заслуживаешь этого и гораздо большего!", - подписала фото Антонелла Рокуццо.

Множество звезд поздравили Месси и его супругу под публикацией. К ним присоединилась и девушка Криштиану Роналду. Она лайкнула пост Антонеллы и оставила приятный комментарий.

"Красота 💖", - написала Родригес.

Комментарий Джорджины Родригес стал самым популярным, набрав больше 25 тысяч лайков.