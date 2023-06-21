Девушка Неймара разрешила ему изменять. Известны подробности

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Сегодня 14:08
©instagram.com/neymarjr

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Неймар и его девушка согласовали условия, при выполнении которых футболист может изменять. Сейчас бразилец выходит в свет со своей подругой Бруной Бьянкарди, сообщают Vesti.kz.

Недавно Неймар и Бруна подтвердили, что ждут ребенка. Игрок ПСЖ станет отцом во второй раз. В 2011 году у него родился сын в результате отношений с другой женщиной.

По информации Daily Mail, пара составила список из трех условий, которые футболист должен выполнить в случае измены. 

В частности, бразильцу надлежит "соблюдать осторожность" в своих связях. При этом он обязательно должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы. 

Таким образом, Неймар может флиртовать и даже заниматься сексом с другими женщинами, несмотря на отношения с Бьянкарди.

Неймар принял решение о завершении карьеры

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

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Метки:
Неймар ПСЖ

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