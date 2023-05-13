Бывшую жену Дани Алвеса видели в ночном клубе с Хакими. Девушка разозлилась

Новости спорта Мужская зона
Сегодня 12:13
©instagram.com/joanasanz/achrafhakimi

Испанская журналистка Алексия Ривас рассказала о том, что видела звезду "Пари Сен-Жермен" Ашрафа Хакими и бывшую жену Дани Алвеса Жоану Санс вместе в ночном клубе в Мадриде, сообщают Vesti.kz.

Санс со своей стороны заявила, что утверждения о том, что она была в ночном клубе с Хакими, были выдуманы прессой.

"Зачем вы выдумываете такие вещи? Я не понимаю, откуда такая жажда крови", - отреагировала Санс.

Перед этим Ривас сообщила, что Хакими развлекался в этом ночном клубе с шестью-семью девушками. Будто они находились в приватной комнате и у них была охрана.

Напомним, в конце февраля Ашрафа обвинили в изнасиловании и поместили под судебный надзор. На фоне скандала его супруга Хиба Абук подала на развод.

Жоана Санс также решила расстаться со своим мужем Дани Алвесом, когда узнала об измене бразильца. C января этого года экс-защитник "Барселоны", "Ювентуса" и ПСЖ находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Недавно ему снова отказали в освобождении из тюрьмы.

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Метки:
ПСЖ

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