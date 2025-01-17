3 функции, которые продлят жизнь аккумулятора вашего iPhone

Часто сталкиваетесь с уведомлением "Низкий заряд батареи" на iPhone? Есть простые настройки, которые помогут заметно увеличить время работы устройства. Следуйте этим рекомендациям, передают Vesti.kz.

Секретные функции продления работы iPhone1. Автояркость iPhone

Функция автоматической регулировки яркости позволяет экрану адаптироваться к окружающему освещению. Это не только улучшает читаемость, но и помогает продлить срок службы батареи. Однако для оптимальной экономии энергии можно отключить автояркость:

Откройте "Настройки".Выберите "Универсальный доступ".Перейдите в раздел "Дисплей и размер текста".Прокрутите вниз до опции "Автояркость" и отключите ее.

Совет: включите Night Shift, чтобы экран автоматически уменьшал яркость при наступлении заката. Это не только экономит заряд, но и уменьшает нагрузку на глаза.

2. Автоблокировка iPhone

Функция автоблокировки автоматически отключает экран через установленный промежуток времени бездействия. Настройка этой опции поможет избежать лишнего расхода энергии:

Откройте "Настройки".Выберите "Экран и яркость".Найдите пункт "Автоблокировка" и установите минимальное удобное время (например, 30 секунд).3. Отключение определения местоположения iPhone

Службы геолокации значительно влияют на заряд батареи, поскольку GPS постоянно работает в фоновом режиме. Чтобы сэкономить энергию:

Откройте "Настройки".Перейдите в "Конфиденциальность и безопасность".Выберите "Службы геолокации".Отключите отслеживание местоположения для ненужных приложений или полностью отключите геолокацию.Бонус: Быстрые советы

Регулируйте яркость экрана через быстрое меню (смахните вниз из правого верхнего угла экрана).

Включайте режим низкого энергопотребления, чтобы уменьшить расход батареи. Учтите, что при этом снижается производительность устройства.

Следуя этим простым рекомендациям, вы забудете о частых проблемах с низким зарядом и сможете дольше наслаждаться работой вашего iPhone.