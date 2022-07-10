54 миллиона тенге! В Казахстане стартовал фестиваль по подтягиваниям

Сегодня, 10 июля, в городе Конаеве стартовал первый республиканский фестиваль Tartyl Fest, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортивные состязания, организованные "Фондом поддержки талантов "Дара" при Президенте РК, пройдут с 10 июля по 6 сентября. Соревнования по подтягиваниям будут проводиться в девяти категориях в зависимости от веса и возраста и состоятся в 20 городах Казахстана.

Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в Гранд-финале в Нур-Султане. А чемпионы получат шанс принять участие в чемпионате мира по Street Workout.

Призовой фонд для победителей городских соревнований Tartyl Fest установлен в 3 400 000 тенге. А призовой фонд Гранд-финала составит 54 000 000 тенге.

Амбассадором проекта выступает общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов. Он многократный рекордсмен по Street Workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по Street Lifting и один из основателей движения Street Workout в Казахстане.

Подать заявку на участие и получить полную информацию о фестивале Tartyl Fest можно на сайте daraqory.kz.

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