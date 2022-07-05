3 миллиона тенге и путевка на ЧМ! В Казахстане стартует фестиваль по подтягиваниям

С 10 июля по 6 сентября во всех регионах Казахстана пройдет первый республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиваниям на турнике, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организатора мероприятия - "Фонд поддержки талантов "Дара" при Президенте.
Амбассадором проекта выступит общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов. Он многократный рекордсмен по Street Workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по Street Lifting и один из основателей движения Street Workout в Казахстане.
Участники будут соревноваться в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в Гранд-финале в городе Нур-Султан. А чемпионы получат шанс принять участие в чемпионате мира по Street Workout.
Street Workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках. Чем больше участник подтянется, тем выше его шанс выиграть денежный приз.
Категории участников:
До 18 лет (юниоры):
1) вес – до 55 кг;
2) вес – от 55 до 70 кг;
3) вес – от 70 кг и выше;
От 18 до 30 лет (молодежь):
4) вес – до 65 кг;
5) вес – от 65 до 80 кг;
6) вес – от 80 кг и выше;
От 30 лет и старше (взрослые):
7) вес – до 80 кг;
8) вес – от 80 до 90 кг;
9) вес – от 90 кг и выше.
Призовой фонд в каждом городе:
1 место: 200 000 тенге;
2 место: 100 000 тенге;
3 место: 50 000 тенге.
Призовой фонд Гранд-финала:
1 место: 3 000 000 тенге;
2 место: 2 000 000 тенге;
3 место: 1 000 000 тенге.
Гранд-финал пройдет в Нур-Султане 8 сентября. Регламент соревнований в каждом городе:
9:00-11:00 - Регистрация, взвешивание и присвоение номеров участников;
11:00-11:30 - Открытие мероприятия;
11:30-13:30 - Соревнование;
14:00-15:00 - Награждение победителей.
С 10 июля 2022 года соревнование TARTYL FEST начинается с города Конаев (Алматинская область) на спортивной площадке "Жагажай".
Фестиваль пройдет в 20 городах страны, а именно:
Конаев - 10 июля;
Талдыкорган - 14 июля;
Алматы - 17 июля;
Тараз - 20 июля;
Шымкент - 23 июля;
Туркестан - 25 июля;
Кызылорда - 27 июля;
Актау - 31 июля;
Атырау - 3 августа;
Орал - 6 августа;
Актобе - 9 августа;
Костанай - 12 августа;
Петропавловск - 15 августа;
Кокшетау - 18 августа;
Жезказган - 21 августа;
Караганды - 24 августа;
Павлодар - 27 августа;
Семей - 30 августа;
Усть-Каменогорск - 2 сентября;
Нур-Султан - 6 сентября.