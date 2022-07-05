3 миллиона тенге и путевка на ЧМ! В Казахстане стартует фестиваль по подтягиваниям

С 10 июля по 6 сентября во всех регионах Казахстана пройдет первый республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиваниям на турнике, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организатора мероприятия - "Фонд поддержки талантов "Дара" при Президенте.

Амбассадором проекта выступит общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов. Он многократный рекордсмен по Street Workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по Street Lifting и один из основателей движения Street Workout в Казахстане.

Участники будут соревноваться в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в Гранд-финале в городе Нур-Султан. А чемпионы получат шанс принять участие в чемпионате мира по Street Workout.

Street Workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках. Чем больше участник подтянется, тем выше его шанс выиграть денежный приз.

Категории участников:

До 18 лет (юниоры):

1) вес – до 55 кг;

2) вес – от 55 до 70 кг;

3) вес – от 70 кг и выше;

От 18 до 30 лет (молодежь):

4) вес – до 65 кг;

5) вес – от 65 до 80 кг;

6) вес – от 80 кг и выше;

От 30 лет и старше (взрослые):

7) вес – до 80 кг;

8) вес – от 80 до 90 кг;

9) вес – от 90 кг и выше.

Призовой фонд в каждом городе:

1 место: 200 000 тенге;

2 место: 100 000 тенге;

3 место: 50 000 тенге.

Призовой фонд Гранд-финала:

1 место: 3 000 000 тенге;

2 место: 2 000 000 тенге;

3 место: 1 000 000 тенге.

Гранд-финал пройдет в Нур-Султане 8 сентября. Регламент соревнований в каждом городе:

9:00-11:00 - Регистрация, взвешивание и присвоение номеров участников;

11:00-11:30 - Открытие мероприятия;

11:30-13:30 - Соревнование;

14:00-15:00 - Награждение победителей.

С 10 июля 2022 года соревнование TARTYL FEST начинается с города Конаев (Алматинская область) на спортивной площадке "Жагажай".

Фестиваль пройдет в 20 городах страны, а именно:

Конаев - 10 июля;

Талдыкорган - 14 июля;

Алматы - 17 июля;

Тараз - 20 июля;

Шымкент - 23 июля;

Туркестан - 25 июля;

Кызылорда - 27 июля;

Актау - 31 июля;

Атырау - 3 августа;

Орал - 6 августа;

Актобе - 9 августа;

Костанай - 12 августа;

Петропавловск - 15 августа;

Кокшетау - 18 августа;

Жезказган - 21 августа;

Караганды - 24 августа;

Павлодар - 27 августа;

Семей - 30 августа;

Усть-Каменогорск - 2 сентября;

Нур-Султан - 6 сентября.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":