Всемирные игры кочевников в Астане: цена билетов и расписание спортивных событий

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Сегодня 16:55
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Открытие пятых Всемирных игр кочевников состоятся 8 сентября на стадионе "Астана-Арена", передают Vesti.kz.

Билеты на мероприятия стоят от 15 000 до 50 000 тенге. Соревнования будут проходить на лучших спортивных площадках Астаны по 21 виду спорта, включая:

- Конные скачки

- Национальные виды борьбы

- Традиционные интеллектуальные игры

- Единоборства

- Стрельба из традиционного лука

- Охота с птицами

- Состязания на лошадях

- Народные игры


Спортивная программа Всемирных игр кочевников

Виды спорта: қазақ күресі, алыш, корэш (татарская поясная борьба). 

Место: Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова

Цена билетов: 2500–7500 тенге

Виды спорта: асық ату, ордо, мас-рестлинг, кураш, перетягивание каната, ашыртмалы аба гюреши

Место: Ледовый дворец "Алау"

Цена билетов: 1000–3000 тенге

Виды спорта:  көкпар, кок бору, бәйге

Место: ипподром "Казанат"

Цена билетов: Көкпар и кок бору: 1000–6000 тенге

Финальные матчи: 2000–15 000 тенге

Бәйге: 3000–15 000 тенге 

Виды спорта: жамбы ату, теңге ілу, аударыспақ, құсбегілік, Powerful Nomad

Место: этноаул

Цена билетов: 1000–2000 тенге

Вид спорта: традиционная стрельба из лука

Место: Конно-спортивный комплекс "Аргымак"

Цена билетов: 600–3000 тенге

Вид спорта: интеллектуальные игры тоғызқұмалак, мангала, овари

Место: без зрителей


Льготы и Скидки:

50% скидка: школьники (6–18 лет) и пенсионеры

Бесплатные билеты: для детей до 5 лет и лиц с инвалидностью I и II группы. Льготные билеты можно приобрести в офлайн-кассах при наличии соответствующих документов.

Напомним, что Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября.

Метки:
Астана Казахстан

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