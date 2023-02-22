"Перекрывают дороги ради мажоров". Скриптонит раскритиковал "Алматы Марафон" и получил ответ

Популярный казахстанский рэпер Скриптонит жестко высказался в соцсетях о проведении марафона в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Музыканта возмутили перекрытые улицы во время забегов.

"Кроме того, что вашими забегами перекрывают какие-то планы, какой толк от ваших забегов? Движение перекрывают в самое нужное время, потому что толпа правительственных мажоров решила забег еб**уть. Х**и от вас толку вообще, привлекаете деньги в страну таким образом? Или в аулах тоже все бегают благодаря вам? Я искренне почти год не могу понять, с чего вдруг из-за каких-то бегунов все время перекрывают дороги", - написал музыкант.

Ответ от "Алматы Марафона" не заставил себя ждать. На своей странице в Instagram в сторис они выложили видеонарезку с "мажорами", о которых говорит Скриптонит.