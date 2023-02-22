"Перекрывают дороги ради мажоров". Скриптонит раскритиковал "Алматы Марафон" и получил ответ

Новости спорта Живи спортом
Сегодня 17:16
©Tengrinews

Популярный казахстанский рэпер Скриптонит жестко высказался в соцсетях о проведении марафона в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Музыканта возмутили перекрытые улицы во время забегов.

"Кроме того, что вашими забегами перекрывают какие-то планы, какой толк от ваших забегов? Движение перекрывают в самое нужное время, потому что толпа правительственных мажоров решила забег еб**уть. Х**и от вас толку вообще, привлекаете деньги в страну таким образом? Или в аулах тоже все бегают благодаря вам? Я искренне почти год не могу понять, с чего вдруг из-за каких-то бегунов все время перекрывают дороги", - написал музыкант.

Ответ от "Алматы Марафона" не заставил себя ждать. На своей странице в Instagram в сторис они выложили видеонарезку с "мажорами", о которых говорит Скриптонит.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алматы Марафон

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:16
Живи спортом
"Перекрывают дороги ради мажоров". Скриптонит раскритиковал "Алматы Марафон" и получил ответ
Сегодня , 07:15
Живи спортом
Десять спортивных драм, которые заставят вас поверить в себя
31 января, 18:29
Живи спортом
Самые известные спортсмены-президенты и короли: от черных поясов до Олимпиады и "Золотого мяча"
1 января, 20:05
Живи спортом
Обращение на трех языках и смелый наряд. Как казахстанские спортсмены поздравляли с Новым годом в соцсетях
19 октября, 10:43
Живи спортом
Определились победители чемпионата Алматы по дуатлону
11 октября, 19:31
Живи спортом
Винокуров посетил фитнес-конвенцию и был восхищен
15 сентября, 21:22
Живи спортом
Shymkent Marathon побил рекорд!
10 апреля 2022, 18:30
Живи спортом
Покорившая ОИ-2022 казашка из Китая показала своего парня
16 августа 2021, 10:00
Живи спортом
Первый раз в тренажерном зале: как одеться и как тренироваться
18 февраля 2021, 21:00
Живи спортом
Хабиб в футболе, а Бензема в боксе. Известные чемпионы, желающие попробовать себя в других видах спорта
© 2008 - 2023 ТОО «EML»