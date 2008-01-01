|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Салават Юлаев
|Трактор
|22:30
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Нефтчи КА
|Каганат
|18:00
|Алга-Бишкек
|Алай(II)
|18:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Урал
|Динамо М
|20:00
|Футбол. Лига Европы 2019/20
|Интер
|Байер
|01:00
|Манчестер Юнайтед
|Копенгаген
|01:00
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Остенде
|Беерсхот
|23:00
|Теннис. Выставочные матчи 2020
|Попко
|Гомес
|18:00
|Кинг
|Ломакин
|19:30
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|Ювентус
|Лион
|2:1
|Манчестер Сити
|Реал М
|2:1
|Бавария
|Челси
|4:1
|Барселона
|Наполи
|3:1
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Астана
|Жетысу
|Шахтер
|Каспий
|Тараз
|Тобол
|Окжетпес
|Кайрат
|Кызыл-Жар СК
|Кайсар
|Астана
|Каспий
|Кайсар
|Окжетпес
|Ордабасы
|Тараз
|Кайрат
|Шахтер
|Тобол
|Жетысу
|Шахтер
|Ордабасы
|Жетысу
|Кайрат
|Окжетпес
|Кызыл-Жар СК
|Тараз
|Кайсар
|Каспий
|Тобол
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Алай(II)
|Абдыш-Ата
|1:1
|Нефтчи КА
|Алай(II)
|20:00
|Алга-Бишкек
|Дордой Бш
|20:00
|Каганат
|Илбирс
|20:00
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Витебск
|Ислочь
|2:3
|Рух Бр
|Торпедо-БелАЗ
|3:3
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Тукумс 2000
|Валмиера
|2:3
|Метта/ЛУ
|Даугавпилс
|1:4
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Нитра
|Слован Бр
|0:5
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Химки
|ЦСКА М
|0:2
|Тамбов
|Ростов
|0:1
|Уфа
|Краснодар
|0:3
|Арсенал Т
|Ахмат
|0:0
|Спартак М
|Сочи
|2:2
|Футбол. Суперкубок России 2020/21
|Зенит
|Локомотив М
|2:1
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Тре Фиори
|Линфилд
|0:2
|Дрита
|Интер Эскальдес
|2:1
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Текстильщик Ив
|СКА-Хабаровск
|1:0
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2020
|Кайрат
|Ордабасы
|2:0
|Астана
|Ордабасы
|1:4
|Велоспорт. Тур Польши 2020
|Групповая гонка. Этап 4. Буковина Терма - Буковина Татжаньска (152.9 km)
|18:50
|Групповая гонка. Общий зачет
|18:15
|Групповая гонка. Этап 5. Закопане - Краков (188 km)
|18:15
|Велоспорт. Милан - Сан-Ремо 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 291 км.
|15:10
|Теннис. Выставочные матчи 2020
|Ломакин
|Тируин
|0:2
|Арконада
|Ломакин
|2:0
|Эль Михдави
|Попко
|1:2
|Попко
|Ломакин
|0:2
|Попко
|Редлицки
|1:2
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Журавский
|Байсангуров
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Даугавпилс
|Рига(II)
|21:00
|Спартак Юр
|Валмиера
|21:00
|Валмиера
|Лиепая
|21:00
|РФШ Рижская футбольная школа
|Даугавпилс
|23:00
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Нефтчи КА
|Каганат
|18:00
|Алга-Бишкек
|Алай(II)
|18:00
|Каганат
|Дордой Бш
|11:00
|Алай(II)
|Нефтчи КА
|18:00
|Нефтчи КА
|Кара-Балта
|11:00
|Каганат
|Алай(II)
|11:00
|Дордой Бш
|Абдыш-Ата
|17:30
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Динамо Мн
|Смолевичи
|22:00
|Минск
|Неман
|20:00
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Жилина
|Нитра
|23:00
|ДАК Дунайска Стреда
|Нитра
|23:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Урал
|Динамо М
|20:00
|Ротор
|Зенит
|21:00
|Рубин
|Локомотив М
|23:00
|Арсенал Т
|Уфа
|21:00
|Сочи
|Химки
|22:00
|Спартак М
|Ахмат
|23:00
|Динамо М
|Ротор
|18:30
|ЦСКА М
|Тамбов
|21:00
|Локомотив М
|Краснодар
|22:00
|Ростов
|Зенит
|23:00
|Футбол. Кубок Польши 2020/21
|Островец
|Висла Кр
|Футбол. Лига Европы 2019/20
|Интер
|Байер
|01:00
|Манчестер Юнайтед
|Копенгаген
|01:00
|Вулверхэмптон Уондерерс
|Севилья
|01:00
|Шахтер Д
|Базель
|01:00
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|Аталанта
|ПСЖ
|01:00
|РБ Лейпциг
|Атлетико М
|01:00
|Барселона
|Бавария
|01:00
|Манчестер Сити
|Лион
|01:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Дрита
|Линфилд
|22:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Крылья Советов
|СКА-Хабаровск
|21:00
|СКА-Хабаровск
|Волгарь
|22:00
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Остенде
|Беерсхот
|23:00
|Беерсхот
|Зюлте-Варегем
|20:00
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Салават Юлаев
|Трактор
|22:30
|Автомобилист
|Амур
|16:00
|Металлург М
|Сибирь
|20:00
|Сибирь
|Автомобилист
|16:00
|Металлург М
|Амур
|20:00
|Амур
|Сибирь
|14:00
|Сарыарка
|Номад
|Сарыарка
|Номад
|Теннис. Турнир WTA. Лексингтон (США) 2020
|Томлянович
|Путинцева
|20:00
|Теннис. Выставочные матчи 2020
|Попко
|Гомес
|18:00
|Кинг
|Ломакин
|19:30
|Велоспорт. Критериум Дофине 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Клермон-Ферран - Saint-Christo-en-Jarez (218.5 km)
|16:55
|Групповая гонка. Этап 2. Vienne - Col de Porte (135 km)
|19:00
|Групповая гонка. Этап 3. Corenc - Les Belleville (157 km)
|18:10
|Групповая гонка. Этап 4. Ugine - Межев (157 km)
|18:10
|Групповая гонка. Общий зачет
|18:20
|Групповая гонка. Этап 5. Межев - Межев (153.5 km)
|18:20
|Велоспорт. Гран Пьемонте 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 187 км.
|19:55
|Велоспорт. Джиро ди Ломбардия 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 243 км.
|Велоспорт. Дварс дор хет Хагеланд 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 180 км.
|Велоспорт. Тур Валлонии 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Soignies - Templeuve (188.9 km)
|Групповая гонка. Этап 2. Frasnes-lez-Anvaing - Wavre (179.5 km)
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Шарипова
|Дауди