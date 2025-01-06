"Золотой глобус"-2025: полный список победителей и номинантов

Завершилась 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус"-2025. Событие прошло в отеле Beverly Hilton в Калифорнии в ночь с 5 на 6 января. Vesti.kz рассказывают обо всех номинантах и победителях одного из главных кинособытий года."Золотой глобус"-2025: победители
Первая в наступившем году премия удивила неожиданными результатами. В этом году не было очевидных номинантов-фаворитов, из-за чего борьба за статуэтки стала куда интереснее. В целом, "Золотой глобус"-2025 не разочаровал.
"Бруталист"
"Совершенный незнакомец"
"Конклав"
"Дюна: Часть вторая"
"Мальчишки из "Никеля"
"Пятое сентября"
"Анора"
"Претенденты"
"Эмилия Перес"
"Настоящая боль"
"Субстанция"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
Жак Одиар ("Эмилия Перес")
Шон Бэйкер - "Анора"
Брэди Корбет - "Бруталист"
Эдвард Бергер - "Конклав"
Корали Фаржа - "Субстанция"
Паял Кападиа - "Все, что нам кажется светом"
Эдриан Броуди - "Бруталист" (за роль Ласло Тота)
Тимоти Шаламе - "Совершенный незнакомец" (за роль Боба Дилана)
Дэниэл Крэйг - "Квир" (за роль Уильяма Ли)
Рэйф Файнс - "Конклав" (за роль кардинала Томаса Лоуренса)
Колман Доминго - "Синг Синг" (за роль Джона "Дивайн Джи" Уитфилда)
Себастиан Стэн - "Ученик. Восхождение Трампа" (за роль Дональда Трампа)
Памела Андерсон - "Шоугерл" (за роль Шелли)
Анджелина Джоли - "Мария" (за роль Марии Каллас)
Николь Кидман - "Плохая девочка" (за роль Роми Мейтис)
Тильда Суинтон - "Комната по соседству" (за роль Марты)
Фернанда Торрес - "Я все еще здесь" (за роль Юнис Пайвы)
Кейт Уинслет - "Ли" (за роль Ли Миллер)
Джесси Айзенберг - "Настоящая боль" (за роль Дэвида Каплана)
Гэбриел Лабелль - "Шоу субботним вечером" (за роль Лорна Майклза)
Хью Грант - "Еретик" (за роль мистера Рида)
Джесси Племонс - "Виды доброты" (за роль Роберта, Дэниела и Эндрю)
Глен Пауэлл - "Я не киллер" (за роль Гэри Джонсона)
Себастиан Стэн - "Другой человек" (за роль Эдварда Лемюэля / Гая Мораца)
Эми Адамс - "Ночная сучка" (за роль Матери)
Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада" (за роль Эльфэбы)
Карла София Гаскон - "Эмилия Перес" (за роль Эмилии Перес / Хуана "Манитас" Дель Монте)
Майки Мэдисон - "Анора" (за роль Аноры (Эни) Михеевой)
Деми Мур - "Субстанция" (за роль Элизабет Спаркл)
Зендея - "Претенденты" (за роль Таши Дональдсон)
Юра Борисов - "Анора" (за роль Игоря)
Киран Калкин - "Настоящая боль" (за роль Бенджи Каплана)
Эдвард Нортон - "Совершенный незнакомец" (за роль Пита Сигера)
Гай Пирс - "Бруталист" (за роль Харрисона Ван Бюрена)
Джереми Стронг - "Ученик" (за роль Роя Кона)
Дензел Вашингтон - "Гладиатор 2" (за роль Макрина)
Селена Гомес - "Эмилия Перес" (за роль Джесси Дель Монте)
Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада" (за роль Галинды Апланд)
Фелисити Джонс - "Бруталист" (за роль Эржебет Тот)
Маргарет Куолли - "Субстанция" (за роль Сью)
Изабелла Росселлини - "Конклав" (за роль сестры Агнес)
Зои Салдана - "Эмилия Перес" (за роль Риты Мора Кастро)
Жак Одиар - "Эмилия Перес"
Шон Бэйкер - "Анора"
Брэди Корбет и Мона Фастволд - "Бруталист"
Джесси Айзенберг - "Настоящая боль"
Корали Фаржа - "Субстанция"
Питер Строган - "Конклав"
Фолькер Бертельманн - "Конклав"
Дэниел Блюмберг - "Бруталист"
Крис Бауэрс - "Дикий робот"
Клеман Дюколь и Камилла - "Эмилия Перес"
Трент Резнор и Аттикус Росс - "Претенденты"
Ханс Циммер - "Дюна: Часть вторая"
Beautiful That Way - "Шоугерл" (музыка и слова: Эндрю Уайатт, Майли Сайрус и Ликке Ли)
Compress / Repress - "Претенденты" (музыка и слова: Трент Резнор, Аттикус Росс и Лука Гуаданьино)
"Эль Маль" - "Эмилия Перес" (музыка и слова: Клеман Дюколь, Камилла и Жак Одиар)
Forbidden Road - "Лучший" (музыка и слова: Робби Уильямс, Фредди Векслер и Саша Скарбек)
Kiss the Sky - "Дикий робот" (музыка и слова: Дилейси, Джордан К. Джонсон, Стефан Джонсон, Марен Моррис, Майкл Поллак и Али Тампоси)
Mi Camino - "Эмилия Перес" (музыка и слова: Клеман Дюколь и Камилла)
"Поток"
"Головоломка 2"
"Моана 2"
"Мемуары улитки"
"Уоллес и Громит: Птичья месть"
"Дикий робот"
"Я все еще здесь" (Бразилия)
"Все, что нам кажется светом" (Франция/Индия/Нидерланды/Люксембург/Италия)
"Горная невеста" (Италия)
"Семя священного инжира" (США/Германия)
"Девушка с иглой" (Польша/Швеция/Дания)
"Эмилия Перес" (Франция)
"Чужой: Ромул"
"Битлджус Битлджус"
"Дэдпул и Росомаха"
"Гладиатор 2"
"Головоломка 2"
"Смерч 2"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Дикий робот"
"Сегун"
"Игра в кальмара"
"День шакала"
"Мистер и миссис Смит"
"Медленные лошади"
"Дипломатка"
"Медведь"
"Начальная школа Эбботт"
"Джентльмены"
"Хитрости"
"Убийства в одном здании"
"Никто этого не хочет"
"Монстры: История Лайла и Эрика Менендес"
"Все совпадения неслучайны"
"Настоящий детектив"
"Пингвин"
"Олененок"
"Рипли"
Дональд Гловер - "Мистер и миссис Смит" (за роль Джона Смита / Майкла)
Джейк Джилленхол - "Презумпция невиновности" (за роль Расти Сабича)
Гэри Олдман - "Медленные лошади" (за роль Джексона Лэмба)
Эдди Редмэйн - "День Шакала" (за роль "Шакала")
Хироюки Санада - "Сегун" (за роль Йошии Торанаги)
Билли Боб Торнтон - "Землевладелец" (за роль Томми Норриса)
Кэти Бейтс - "Мэтлок" (за роль Мэдлин Кингстон / "Мэтти" Мэтлок)
Эмма Д'Арси - "Дом дракона" (за роль Рейениры Таргариен)
Кери Расселл - "Дипломатка" (за роль Кейт Уолер)
Майя Эрскин - "Мистер и миссис Смит" (за роль Джейн Смит)
Анна Саваи - "Сегун" (за роль Тоды Марико)
Кира Найтли - "Черные голуби" (за роль Хелен Уэбб)
Джереми Аллен Уайт - "Медведь" (за роль Кармена "Карми" Берзатто)
Тед Дэнсон - "Человек внутри" (за роль Чарльза)
Стив Мартин - "Убийства в одном здании" (за роль Черльза-Хейдена Сэвиджа)
Джейсон Сигел - "Терапия" (за роль Джимми Лэрда)
Мартин Шорт - "Убийства в одном здании" (за роль Оливера Патнэма)
Адам Броуди - "Никто этого не хочет" (за роль Ноя Роклова)
Айо Эдебири - "Медведь" (за роль Сидни Адаму)
Кристен Белл - "Никто этого не хочет" (за роль Джоанны)
Кинта Брансон - "Начальная школа Эбботт" (за роль Джанин Тигс)
Кэтрин Хан - "Это все Агата" (за роль Агаты Харкнесс)
Селена Гомес - "Убийства в одном здании" (за роль Мэйбл Мора)
Джин Смарт - "Хитрости" (за роль Деборы Вэнс)
Колин Фаррелл - "Пингвин" (за роль Освальда "Оза" Кобба / Пингвина)
Ричард Гэдд - "Олененок" (за роль Донни Данна)
Кевин Клайн - "Все совпадения неслучайны" (за роль Стивена Бригстока)
Купер Кох - "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес" (за роль Эрика Менендеса)
Юэн Макгрегор - "Джентльмен в Москве" (за роль графа Александра Ростова)
Эндрю Скотт - "Рипли" (за роль Тома Рипли)
Кейт Бланшетт - "Все совпадения неслучайны" (за роль Кэтрин Рэйвенскрофт)
Джоди Фостер - "Настоящий детектив" (за роль шерифа Лиз Дэнверс)
Кристин Милиоти - "Пингвин" (за роль Софии Джиганте (Фальконе))
София Вергара - "Грисельда" (за роль Грисельды Бланко)
Наоми Уоттс - "Вражда: Капоте против Лебедей" (за роль Бейб Пэйли)
Кейт Уинслет - "Режим" (за роли Елены Вернем)
Таданобу Асано - "Сегун" (за роль Касиги Ябусиге)
Хавьер Бардем - "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес" (за роль Хосе Менендеса)
Харрисон Форд - "Терапия" (за роль доктора Пола Роудса)
Эбон Мосс-Бакрак - "Медведь" (за роль Ричарда "Ричи" Джеримовича)
Джек Лауден - "Медленные лошади" (за роль Ривера Картрайта)
Диего Луна - "Машина" (за роль Энди Переса)
Дакота Фаннинг - "Рипли" (за роль Мардж Шервуд)
Джессика Ганнинг - "Олененок" (за роль Марты Скотт)
Элисон Дженни - "Дипломатка" (за роль вице-президента Грейс Пенн)
Кали Рейс - "Настоящий детектив" (за роль Эванджелин Наварро)
Ханна Айнбиндер - "Хитрости" (за роль Эвы Дэниелс)
Лиза Колон-Зайас - "Медведь" (за роль Тины Марреро)
Виола Дэвис - Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф)
Тед Дэнсон - Премия имени Кэрол Бернетт (Награда за вклад в области телевидения).