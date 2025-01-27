Вызывает смещение позвоночника. Врач назвала худшую позу для сна

Нефролог Дарья Садовская рассказала о том, как популярные позы для сна могут повлиять на самочувствие. По ее словам, некоторые позиции могут вызывать проблемы с позвоночником и дыханием, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Record.

Самые безопасные позы1. Сон на спине

Сон на спине считается самым безопасным вариантом:

Поддерживает нейтральное положение головы, шеи и позвоночника.Снижает риск возникновения болей в спине и шее.2. Сон на боку с подушкой между ног

Эта позиция также полезна для здоровья:

Сохраняет правильную осанку во время сна.Уменьшает храп и помогает справляться с апноэ.Снимает напряжение в пояснице и бедрах.Самая вредная поза

Специалист предупреждает, что сон на животе, особенно с подтянутой к груди ногой, является самой опасной позицией:

Вызывает смещение позвоночника и напряжение в шее и пояснице.Создает нагрузку на бедра и грудную клетку, затрудняя дыхание.Вывод

Для поддержания здоровья и предотвращения болей в спине и шее лучше всего спать на спине или на боку с подушкой между ног. Сон на животе стоит избегать из-за риска развития проблем с позвоночником и дыханием.