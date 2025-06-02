В Казахстане еще одна госуслуга станет доступна онлайн

В Казахстане запускается пилотный проект по оформлению удостоверений личности в онлайн-формате. Соответствующий приказ подписали Министерство внутренних дел и Министерство цифрового развития, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Согласно документу, оформить новое удостоверение личности можно будет через портал электронного правительства или приложение eGov Mobile. Услуга будет доступна при условии, что срок действия текущего документа истек или истекает в течение 30 дней.

Как сообщили в пресс-службе МВД, воспользоваться услугой также смогут граждане, чей документ просрочен не более чем на 10 дней.

Как оформить удостоверение личности онлайн

заполнить заявление на портале eGov или в приложении eGov Mobile и подписать его с помощью ЭЦП;

прикрепить фотографию установленного образца;

дождаться проверки заявки: сотрудники удостоверятся в наличии прописки, сроках действия старого документа и корректности фото;

после успешной проверки оплатить государственную пошлину;

дождаться уведомления о готовности документа;

забрать готовое удостоверение личности в ЦОНе.

Пилотный проект будет действовать с момента официального опубликования приказа до 31 марта 2026 года.