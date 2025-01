Как в 2025 году избавиться от вредных финансовых привычек: советы эксперта

Осознанность и изменение повседневных привычек могут значительно улучшить ваше финансовое положение. Эксперт Шэннон Маклэй, генеральный директор компании The Financial Gym, рассказала в интервью для The Street, как избавиться от вредных финансовых привычек и достичь благополучия в 2025 году, передают Vesti.kz.

Основная проблема: нездоровое отношение к деньгам

Маклэй отмечает, что для большинства людей деньги ассоциируются с тревогой и стыдом, а не радостью. По данным исследований, более 70% людей испытывают финансовую тревогу, независимо от уровня их доходов.

Даже те, кто выглядит финансово стабильным, могут страдать от постоянного стресса из-за денег. Это часто приводит к тому, что люди избегают рассматривать свои финансы из-за страха и беспокойства, что усугубляет проблемы.

Вредные финансовые привычки

1. Отсутствие контроля за расходами

Одной из главных проблем является отсутствие осознанности о том, куда уходят деньги. Маклэй подчеркивает, что современные технологии делают траты слишком легкими — приложения, кредитные карты и подписки упрощают расходы, не заставляя задуматься.

Совет: начните отслеживать расходы. Используйте простые приложения для управления финансами или просто записывайте траты вручную. Это поможет понять, куда уходят деньги, и постепенно изменить отношение к ним.

2. Отсутствие финансового планирования

Проживание "от зарплаты до зарплаты" - это результат недостатка бюджета и неумения откладывать деньги. Часто это сопровождается импульсивными покупками и отсутствием четких целей.

Совет: составьте бюджет и выделите определенную часть дохода для сбережений. Попробуйте следовать принципу 50-30-20: 50% доходов на обязательные траты, 30% на необязательные покупки, а 20% - на сбережения и инвестиции.

3. Импульсивные покупки

Покупка ненужных товаров снижает способность откладывать деньги и формировать финансовую подушку безопасности. Часто это происходит под влиянием эмоций или маркетинговых уловок.

Совет: перед покупкой давайте себе время на раздумье. Например, отложите решение о покупке на 24 часа. Если спустя время желание не пропало - совершите покупку осознанно.

4. Игнорирование возможностей для экономии

Многие люди не обращают внимания на скидки, бонусные программы и оптимизацию тарифов на услуги, что может приводить к лишним тратам.

Совет: регулярно пересматривайте условия своих подписок, тарифов на связь и коммунальные услуги. Используйте приложения для поиска скидок и кэшбэк-сервисы.

Как укрепить финансовое положение

Согласно экспертам, постепенные изменения могут значительно укрепить ваше финансовое положение:

Составьте бюджет и придерживайтесь его;Следите за своими тратами и устанавливайте финансовые цели;Откладывайте хотя бы 10% дохода на создание финансовой подушки;Снижайте ненужные траты - от подписок до дорогих тарифов;Инвестируйте сбережения в стабильные финансовые инструменты;Используйте скидки и распродажи для выгодных покупок.Итог

Работа над финансовой дисциплиной - это долгосрочный процесс, требующий осознанного подхода и контроля. Отказ от вредных привычек и внедрение простых методов экономии помогут вам достичь финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Фото: ©depositphotos.com