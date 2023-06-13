Тюрьма и проституция: темное прошлое семьи Джорджины раскрыли на ТВ-шоу

Прошлое Джорджины Родригес окутывает темная семейная история, которую девушка Криштиану Роналду не хочет раскрывать, передают Vesti.kz.

До того, как Джорджина Родригес начала встречаться с Криштиану Роналду в Мадриде еще в 2016 году, у нее была непростая жизнь. Она работала продавщицей в магазине Gucci, а ранее была помощницей по хозяйству в одном из английских городов.

Ее отец, Хорхе Родригес, был известным контрабандистом кокаина и каннабиса и провел десять лет за решеткой. Он скончался в 2019 году в возрасте 70 лет из-за сердечной недостаточности.

Мать Джорджины Родригес, Ана Мария Эрнандес, в настоящее время живет в Италии. Несмотря на то, что о ней мало что известно, подруга женщины Росарио решила раскрыть правду в эфире испанской телепередачи Socialite.

Росарио рассказала, что у партнерши Криштиану Роналду есть секрет, который она не хочет раскрывать, поскольку это может запятнать ее репутацию. По ее словам, Ана Мария познакомилась с отцом Джорджины в ночном клубе, которым он владел, и пара зачала Джорджину во время их отношений.

Однако ее отец вскоре оказался в тюрьме, а мать занималась проституцией.

"Она сделала то, что было необходимо для ее семьи", - заявила Росарио.

Джорджина Родригес никак не комментировала эти заявления.