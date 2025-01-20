Туман и гололед: какой будет погода в Казахстане 20 января

Синоптики из Казгидромета рассказали о погодных условиях, которые ожидают казахстанцев в понедельник, 20 января. Детальный прогноз по городам выглядит следующим образом, передает Vesti.kz.

Астана: переменная облачность, дождь и снег, метель, гололед. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -3…-5°C, днем -1…+1°C. Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер до 5 м/с. Температура ночью -3…-5°C, днем +3…+5°C. Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью 0…-2°C, днем +9…+11°C. Актау: облачно, дождь. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +1…+3°C, днем +4…+6°C. Актобе: облачно, снег, гололед. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью -3…-5°C, днем -1…-3°C. Атырау: облачно, дождь и снег, туман, гололед. Ветер ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0…-2°C, днем 0…+2°C. Жезказган: облачно, снег, метель, гололед. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью и днем 0…-2°C. Караганда: облачно, снег, метель, гололед. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью -3…-5°C, днем -1…-3°C. Кокшетау: переменная облачность, снег, низовая метель, гололед. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -5…-7°C, днем -1…+1°C. Конаев: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью -5…-7°C, днем +1…+3°C. Костанай: облачно, снег, метель. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -5…-7°C, днем -1…-3°C. Кызылорда: облачно, временами дождь и снег, гололед. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью -1…+1°C, днем +5…+7°C. Павлодар: переменная облачность, снег, низовая метель. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью -10…-12°C, днем 0…-2°C. Петропавловск: облачно, дождь, снег, поземок, гололед. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -7…-9°C, днем -1…-3°C. Семей: облачно, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -8…-10°C, днем -2…-4°C. Талдыкорган: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью -5…-7°C, днем +1…+3°C. Тараз: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью -3…-5°C, днем +6…+8°C. Туркестан: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -1…-3°C, днем +7…+9°C. Уральск: облачно, дождь и снег, туман, гололед. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью и днем -1…+1°C. Усть-Каменогорск: облачно, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -8…-10°C, днем -2…-4°C.