Телезвезда и подруга Неймара умерла после операции

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Сегодня 20:08
©instagram.com/luandradel

Бразильская звезда реалити-шоу Луана Андраде трагически скончалась после неудачной операции по удалению жира с колена. Ей было 29 лет, сообщают Vesti.kz.

По информации Globo 1, в понедельник девушка отправилась в госпиталь Сан-Луис в Сан-Паулу, чтобы пройти операцию по липосакции колена, которую проводили частный хирург и анестезиолог, нанятые семьей.

Несчастный случай произошел после того, как у девушки произошел "респираторный приступ" и остановка сердца через два часа после операции.

Хирурги резко остановили операцию и провели обследование пациентки, в результате которого был выявлен обширный тромбоз - закупорка вен или артерий сгустками крови.

После этого пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии, но вскоре скончалась в 5:30 утра во вторник.

Отметим, что Андраде была очень популярной в Бразилии моделью, телезвездой, а также являлась близкой подругой форварда сборной Бразилии Неймара.

Метки:
Неймар Утраты
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