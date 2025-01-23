Строительство трех новых аэропортов началось в Казахстане: что известно

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщило о начале строительства трех новых аэропортов в курортных регионах страны. Воздушные гавани появятся в Зайсане, Катон-Карагае и Кендирли, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Travel.Цели строительства
Проект направлен на развитие экономики регионов, улучшение транспортной инфраструктуры и привлечение туристов, как из Казахстана, так и из-за рубежа. По данным Министерства транспорта, новые аэропорты сыграют важную роль в обеспечении доступности курортных зон и создадут дополнительные возможности для их развития.
Напомним, что в декабре 2023 года министр транспорта сообщил о планах строительства дополнительных аэропортов в Каркаралы и Улытау. На оба проекта выделено по 10 миллиардов тенге.Значимость проектов
Строительство новых аэропортов обеспечит лучшее транспортное сообщение для жителей и гостей регионов, а также станет важным шагом для развития туристической отрасли в Казахстане.