Строительство трех новых аэропортов началось в Казахстане: что известно

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщило о начале строительства трех новых аэропортов в курортных регионах страны. Воздушные гавани появятся в Зайсане, Катон-Карагае и Кендирли, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Цели строительства

Проект направлен на развитие экономики регионов, улучшение транспортной инфраструктуры и привлечение туристов, как из Казахстана, так и из-за рубежа. По данным Министерства транспорта, новые аэропорты сыграют важную роль в обеспечении доступности курортных зон и создадут дополнительные возможности для их развития.

Локации и детали проектоваэропорт будет построен на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева, в 25 километрах от города Зайсана. На этот проект планируется потратить 16 миллиардов тенге.воздушная гавань расположится между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние до села Катон-Карагай составит 38 километров. Бюджет строительства – 23,2 миллиарда тенге.новый аэропорт будет возведен в 13 километрах от курортной зоны Кендирли. Подробности о бюджете данного проекта пока не уточнялись.Ранее запланированные проекты

Напомним, что в декабре 2023 года министр транспорта сообщил о планах строительства дополнительных аэропортов в Каркаралы и Улытау. На оба проекта выделено по 10 миллиардов тенге.

Значимость проектов

Строительство новых аэропортов обеспечит лучшее транспортное сообщение для жителей и гостей регионов, а также станет важным шагом для развития туристической отрасли в Казахстане.