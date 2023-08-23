Соблазнительная ведущая показала шикарное тело в купальнике (Видео)

Новости спорта Lifestyle
Вчера 20:15
©instagram.com/o.petrikova

Ведущая "Матч ТВ" Ольга Петрикова поделилась со своими подписчиками в Instagram весьма горячим контентом, сообщают Vesti.kz.

Девушка опубликовала видео со своего отдыха, в котором позирует в сексуальном купальнике. Пользователи соцсетей по достоинству оценили ее формы, отправив в адрес Ольги комплиментарные высказывания:

"Такое шикарное тело правда бывает?!"

"Шикарная. Отлично выглядите, Ольга"

"Шикарная женщина"

"Навык вылезания из бассейна отработан отлично"

"Идеальная! Глаза свернешь!!!"

"Какая женщина, Господи"

"Какая шикарная фигура"

"Чуть с кровати не упал"

"Настоящая королева красоты"

Ольга Петрикова родилась 31 мая 1982 года в Сургуте. Девичья фамилия - Матвеева. В детстве занималась лыжным спортом, входила в сборную Ханты-мансийского автономного округа по лыжным гонкам и биатлону. Регулярно принимала участия в городских и областных соревнованиях. Успела также поработать фитнес-тренером.

В 2004-м окончила факультет физической культуры в Сургутском государственном университете, позже получила еще два высших образования - журналистское и юридическое.

Участвовала в конкурсах красоты. 

Отказавшись от спорта, решила работать на телевидении. С 2016 года - ведущая "Матч ТВ".

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Вчера , 20:15
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