Соблазнительная ведущая показала шикарное тело в купальнике (Видео)

Ведущая "Матч ТВ" Ольга Петрикова поделилась со своими подписчиками в Instagram весьма горячим контентом, сообщают Vesti.kz.

Девушка опубликовала видео со своего отдыха, в котором позирует в сексуальном купальнике. Пользователи соцсетей по достоинству оценили ее формы, отправив в адрес Ольги комплиментарные высказывания:

"Такое шикарное тело правда бывает?!"

"Шикарная. Отлично выглядите, Ольга"

"Шикарная женщина"

"Навык вылезания из бассейна отработан отлично"

"Идеальная! Глаза свернешь!!!"

"Какая женщина, Господи"

"Какая шикарная фигура"

"Чуть с кровати не упал"

"Настоящая королева красоты"

Ольга Петрикова родилась 31 мая 1982 года в Сургуте. Девичья фамилия - Матвеева. В детстве занималась лыжным спортом, входила в сборную Ханты-мансийского автономного округа по лыжным гонкам и биатлону. Регулярно принимала участия в городских и областных соревнованиях. Успела также поработать фитнес-тренером.

В 2004-м окончила факультет физической культуры в Сургутском государственном университете, позже получила еще два высших образования - журналистское и юридическое.

Участвовала в конкурсах красоты.

Отказавшись от спорта, решила работать на телевидении. С 2016 года - ведущая "Матч ТВ".