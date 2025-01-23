Сколько платят в Казахстане за рождение и уход за ребенком

С начала 2025 года в Казахстане проиндексированы размеры государственных пособий на рождение и уход за ребенком, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Кто может получать пособия?

На выплаты могут претендовать следующие категории лиц:

граждане Казахстана;кандасы;иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие рожденных, усыновленных или взятых под опеку детей.Размеры пособий на рождение ребенка

С учетом нового месячного расчетного показателя (МРП), который в 2025 году составляет 3 932 тенге, размеры пособий составляют:

на первого, второго и третьего ребенка - 38 МРП или 149 416 тенге;на четвертого и более ребенка - 63 МРП или 247 716 тенге.Ежемесячные пособия по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в следующих размерах:

на первого ребенка - 5,76 МРП или 22 648 тенге;на второго ребенка - 6,81 МРП или 26 777 тенге;на третьего ребенка - 7,85 МРП или 30 866 тенге;на четвертого и более ребенка - 8,90 МРП или 34 995 тенге.Социальные выплаты для работающих родителей

Работающим родителям из ГФСС назначаются дополнительные выплаты:

По беременности и родам: выплата за все дни отпуска рассчитывается на основе среднемесячного дохода, с которого производились отчисления за последние 12 месяцев.

По уходу за ребенком до 1,5 лет: ежемесячная выплата составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. Если рождены двое или более детей, выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

Индексация и поддержка семей

Индексация пособий на 6,5% в 2025 году призвана поддержать семьи и повысить социальную защищенность родителей. Суммы выплат напрямую зависят от установленного МРП и уровня дохода участников системы соцстрахования.

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