Какой штраф грозит водителям в Казахстане с июня: что нужно знать

С 1 июня в Казахстане вступает в силу запрет на использование зимней резины в летний период. За нарушение предусмотрена административная ответственность, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Штрафы за нарушение

Согласно пункту 5 статьи 590 КоАП РК, водители, не заменившие зимние шины на летние, могут быть оштрафованы на 5 МРП — в 2025 году это составляет 19 145 тенге.

Повторное нарушение в течение года обойдется в 20 МРП, то есть 76 580 тенге.

Отдельно уточняется, что летом запрещено использование шипованной резины. Она повреждает асфальт и создает дополнительную нагрузку при высоких температурах.

Когда следует переходить на летние шины

По закону зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта. Однако автоспециалисты советуют ориентироваться на погодные условия. Менять покрышки рекомендуется, когда среднесуточная температура стабильно превышает +5 градусов.

Зимняя резина, предназначенная для низких температур, в теплую погоду теряет эффективность. Она становится мягкой, быстрее изнашивается, ухудшает управляемость и увеличивает расход топлива.

Летняя резина, напротив, обладает жесткой структурой, лучше сцепляется с дорожным покрытием и снижает риск аквапланирования.

Что делать после замены шин

После перехода на летние шины специалисты рекомендуют обязательно проверять развал-схождение. Пренебрежение этим может привести к ускоренному износу покрышек и повреждению подвески.

Регулировка колес влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения. Помимо явных признаков — увода руля или неравномерного износа шин — могут проявляться и менее заметные последствия:

ускоренный износ подвески (включая шаровые опоры, сайлентблоки и ступичные подшипники);

нестабильное поведение автомобиля на трассе;

повышенный расход топлива из-за неправильного сопротивления качению.

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