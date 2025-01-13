Штормовые предупреждения и прогноз погоды на 13 января в Казахстане

Синоптики из "Казгидромета" сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны. Жителям рекомендуется проявлять осторожность из-за сильных ветров, тумана и гололеда, передают Vesti.kz.

Штормовые предупреждения

Область Жетісу: туман, северо-восточный ветер с порывами до 15–20 м/с в районе Алакольских озер.

Костанайская область: туман на западе, севере, востоке и в Костанае.

Северо-Казахстанская область: туман на западе, юге и востоке.

Туркестанская область: туман в горных районах.

Западно-Казахстанская область: гололед на западе и севере, ночной и утренний туман.

Область Абай: туман на севере и в Семее.

Акмолинская область: туман на северо-востоке и в Кокшетау.

Мангистауская область: туман на западе, севере и в Актау.

Атырауская область: туман на юге, западе и в Атырау.

Погода в крупных городах Город Ночная температура Дневная температура Прогноз Ветер Астана -16…-18°C -8…-10°C Переменная облачность, без осадков Южный, 2–7 м/с Алматы -6…-8°C 0…+2°C Переменная облачность, без осадков Северо-западный, 0–5 м/с Шымкент -3…-5°C +10…+12°C Переменная облачность, без осадков Юго-восточный, 5–10 м/с Актау +1…+3°C +6…+8°C Переменная облачность, без осадков. Ночью возможен туман Юго-восточный, 5–7 м/с Атырау -2…-4°C +2…+4°C Переменная облачность, временами туман Юго-восточный, 2–7 м/с Караганда -12…-14°C -3…-5°C Переменная облачность, без осадков Юго-восточный, 2–7 м/с Талдыкорган -15…-17°C 0…+2°C Переменная облачность, без осадков Юго-западный, 2–7 м/с Уральск -10…-12°C 0…-2°C Переменная облачность, возможен туман Юго-восточный, 5–10 м/с

Для получения подробного прогноза в других регионах посетите сайт "Казгидромета". Будьте осторожны на дорогах из-за тумана и гололеда!