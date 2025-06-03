Шенгенская виза может подешеветь для казахстанцев: подробности

Казахстан и Европейский союз приступили к переговорам о смягчении визового режима. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Travel.

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По его словам, процесс обсуждений может занять длительное время, поскольку в нем участвуют все 27 стран Шенгенского соглашения, а не только Казахстан.

"Как вам известно, недавно мы договорились начать переговоры. Европейский союз пришел к своему мнению, что мы должны начать эти переговоры. Облегчение визового режима – это не вопрос одного дня. Это очень большой комплексный вопрос. В нем участвует Казахстан, естественно, и все страны Шенгена", – заявил Смадияров.

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Смадияров отметил, что в процессе подачи документов на визу граждане Казахстана нередко предоставляют ложные сведения, что вредит как им лично, так и общей репутации страны в глазах европейских консульств.

"Очень много фактов выявляется по ложности документов, различных фейковых справок, либо вообще не соответствуют цели поездки. Это все сказывается как на портфолио этого гражданина, так и на портфолио всех наших граждан, которые в будущем могут поехать в страны Шенгена", – подчеркнул он.

Консульский сбор останется без возврата

Отвечая на вопрос о возможности возврата консульского сбора, представитель МИД указал, что такой практики не существует в международной дипломатии.

"Это мировая практика, консульский сбор ни в одной стране не возвращается. Мы ведем переговоры по уменьшению консульского сбора. Поэтому впереди еще много дискуссии и вопросов будет. Я думаю, что мы с нашими европейскими партнерами придем к общему знаменателю", – добавил он.

На сегодняшний день стоимость визы составляет 90 евро (52 567 тенге) для взрослых и 45 евро (26 283 тенге) для детей.

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