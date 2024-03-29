Секс-символ ММА спровоцировала казахстанку пикантными фото

Новости спорта Lifestyle
Сегодня 21:12
©instagram.com/paigevanzant

Экс-боец UFC американка Пейдж Ванзант на днях отпраздновала свое 30-летие и по этому случаю поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенными снимками, передают Vesti.kz.

Ее пост пришелся многим по душе, в том числе первой казахстанке в UFC Марии Агаповой, поставившей под ним лайк.

Ванзант одно время выступала в UFC и Bare Knuckle FC (организация, проводящая бои на голых кулаках), но не добившись желаемого успеха ни в одном из промоушенов, ушла зарабатывать на сервисе для взрослых OnlyFans.

Агапова, кстати, вернется в октагон UFC 13 июля и подерется против бразильянки Луаны Сантос. В американском промоушене у Марии две победы и три поражения.

Метки:
Девушки в спорте Агапова Мария Казахстан UFC MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:12
Lifestyle
Секс-символ ММА спровоцировала казахстанку пикантными фото
Вчера , 14:01
Lifestyle
Месут Озил показал, как подкачался после завершения карьеры
27 марта, 13:36
Lifestyle
Назым Кызайбай показала, как от души отрываться на казахских тоях
24 марта, 17:27
Lifestyle
Секс-символ казахстанского волейбола сделала заявление после избиения парнем
20 марта, 19:50
Lifestyle
Джорджина Родригес показала жизнь с Роналду в раю
18 марта, 14:30
Lifestyle
Секс-символ ММА показала тренировку в крошечном бикини
18 марта, 13:20
Lifestyle
Самое умиляющее видео с Роналду появилось в Сети
17 марта, 13:04
Lifestyle
Рекордсменка Казахстана похвасталась аппетитными формами
13 марта, 21:32
Lifestyle
Девушка Криштиану Роналду сделала признание о Рамадане
13 марта, 18:21
Lifestyle
Саудовская Аравия "кинула" Роналду и выбрала Месси
© 2008 - 2024 ТОО «EML»