Секс-символ ММА показала тренировку в крошечном бикини

Новости спорта Lifestyle
Вчера 14:30
©instagram.com/paigevanzant

Экс-боец UFC из США Пейдж Ванзант продолжает делиться со своими подписчиками в соцсетях откровенным контентом, передают Vesti.kz.

На этот раз он показала на яхте, как тренируется в крошечном бикини. Видео набрало почти 45 тысяч лайков. На ее страницу в Instagram подписаны 3,1 миллиона человек.

Пейдж Ванзант в свое время выступала в UFC и Bare Knuckle FC (организация, которая проводит бои на голых кулаках). Но ни в одном из промоушенов не показала выдающегося результата.

При этом она неплохо зарабатывает на сервисе для взрослых OnlyFans, о чем она ранее сама призналась.

К слову, девушка состоит в отношениях с профессиональным бойцом ММА Остином Вандерфордом, за которого вышла замуж в 2018 году.

Метки:
Девушки в спорте MMA UFC

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