Самое умиляющее видео с Роналду появилось в Сети

Португальская звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал видео дневной прогулки с семьей по берегу моря, передает Vesti.kz.

В ролике футболист держится за руки со своими детьми и дружно шагает с ними по песку. Свою публикацию Криштиану подписал "Близко к небесам". Менее чем за сутки она набрала более семи миллионов лайков и 56 тысяч комментариев.

Отметим, что у Криштиану, который с 2016 года встречается с Джорджиной Родригес, пятеро детей. Помимо Роналду-младшего они воспитывают Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Напомним, с 2023 года Роналду выступает за "Аль-Наср", контракт с которым рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец провел за саудовский клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 11 результативными передачами.

В сборной Португалии решили судьбу Роналду