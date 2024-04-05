Самая сногсшибательная судья в мире показала откровенные фото в бикини

Итальянско-американская модель Клаудия Романи показала откровенные фотографии у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Она похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини и собрала кучу положительных отзывов в свой адрес. На ее страницу в Instagram подписаны 1,3 миллиона человек.

Девушка обрела популярность как телеведущая и модель, но впоследствии из-за любви к футболу и "Милану" решила попробовать себя на судейском поприще. Ради этого даже окончила специальные курсы. В итоге ей разрешили обслуживать игры молодежных команд и даже признавалась лучшим рефери в турнире дублирующих составов. Впоследствии доросла до Серии B и стала первым женским арбитром, получившим право работать в Серии А. Однако не смогла покорить когорту сильнейших в связи с занятостью в других проектах. Она является активисткой по защите прав животных и ведущей реалити-шоу. Сейчас живет в Майами, поскольку в 2019 году стала гражданкой США.

При этом не забывает вести свою страницу в Instagram, где можно встретить немало ее горячих фото: