Самая сексуальная фанатка футбола опубликовала горячие фото

Хорватская модель и фанатка футбола Ивана Кнолль порадовала своих поклонников новыми горячими фотографиями в Instagram Stories, передают Vesti.kz.

На ее страницу в Instagram подписаны 3 миллиона человек. Широкую известность она получила на чемпионате мира-2022 в Катаре, где во время футбольных матчей расхаживала в откровенных нарядах, чем вызвала недовольство у местных жителей. Поскольку в этой стране запрещается носить футболки без рукавов, облегающую одежду, короткие шорты, юбки и платья.

В Instagram можно встретить и другие ее откровенные снимки:

Напомним, сборная Хорватии стала бронзовым призером ЧМ-2022, обыграв в матче за третье место Марокко (2:1).