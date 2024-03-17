Рекордсменка Казахстана похвасталась аппетитными формами

Новости спорта Lifestyle
Сегодня 13:04
©instagram.com/elmira_aigaliyeva

Казахстанская пловчиха Эльмира Айгалиева опубликовала новые снимки у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Девушка сфотографировалась перед зеркалом, подчеркнув свои аппетитные формы в облегающем наряде.

Впрочем, оцените сами:

Айгалиева родилась в Таразе. Является мастером спорта международного класса, двукратной чемпионкой Азиатских игр в закрытых помещениях, победительницей открытого чемпионата Турции-2014 и неоднократной чемпионкой Казахстана.

Ранее даже Eurosport обратил внимание на Айгалиеву, которой принадлежат шесть рекордов страны на разных дистанциях и разными стилями.

Метки:
Девушки в спорте Плавание
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