Рекордсменка Казахстана похвасталась аппетитными формами

Казахстанская пловчиха Эльмира Айгалиева опубликовала новые снимки у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.
Девушка сфотографировалась перед зеркалом, подчеркнув свои аппетитные формы в облегающем наряде.
Впрочем, оцените сами:
Айгалиева родилась в Таразе. Является мастером спорта международного класса, двукратной чемпионкой Азиатских игр в закрытых помещениях, победительницей открытого чемпионата Турции-2014 и неоднократной чемпионкой Казахстана.
Ранее даже Eurosport обратил внимание на Айгалиеву, которой принадлежат шесть рекордов страны на разных дистанциях и разными стилями.