Рекордсменка Казахстана похвасталась аппетитными формами

Казахстанская пловчиха Эльмира Айгалиева опубликовала новые снимки у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Девушка сфотографировалась перед зеркалом, подчеркнув свои аппетитные формы в облегающем наряде.

Впрочем, оцените сами:

Айгалиева родилась в Таразе. Является мастером спорта международного класса, двукратной чемпионкой Азиатских игр в закрытых помещениях, победительницей открытого чемпионата Турции-2014 и неоднократной чемпионкой Казахстана.

Ранее даже Eurosport обратил внимание на Айгалиеву, которой принадлежат шесть рекордов страны на разных дистанциях и разными стилями.