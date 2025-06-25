Психолог назвал три токсичные фразы, которые разрушают отношения

Некоторые слова, сказанные в порыве эмоций, могут нанести серьезный вред отношениям. Психолог Джеффри Бернстайн предупредил, что определенные выражения способны подорвать доверие и обесценить чувства партнера, передает Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Какие фразы нельзя говорить партнеру?

По словам специалиста, даже если цель - разрядить обстановку, стоит избегать следующих фраз:

"Когда отношения только начинаются, мы стараемся вести себя как можно лучше. Но со временем люди часто теряют бдительность и начинают реагировать на партнёра так, как им самим бы не понравилось", - отметил Бернстайн.

- эта фраза заставляет человека сомневаться в своих эмоциях.- обесценивает переживания партнёра.- создает ощущение, что его чувства не важны.

Он подчеркнул, что если подобные выражения становятся привычкой, отношения обречены.

Психолог также привел пример из своей практики: "Пару лет назад ко мне обратилась Лиза. Она жаловалась, что раньше ее муж Аарон говорил, как сильно ее любит, а теперь называет ее сумасшедшей, когда она пытается обсудить важные вопросы. Их брак закончился спустя несколько месяцев".

Среди других деструктивных моделей поведения он назвал "ведение счета" - отслеживание, кто чаще извиняется или проявляет инициативу в близости. Еще один разрушительный прием - "стена молчания", когда человек отказывается от общения.

"Отношения нуждаются в осознанной поддержке. Чем меньше вы обесцениваете чувства, сравниваете и замыкаетесь в себе, тем крепче будет ваша связь", - резюмировал эксперт.

Он также является автором книги "Почему ты не можешь читать мои мысли? Как преодолеть 9 токсичных моделей мышления, мешающих любви".

Сравнение с другими - путь к разрыву

Другой психолог, Марк Трэверс, добавил, что опасна и фраза "Почему ты не можешь быть как [имя]". Как пояснил специалист, это может быть сравнение с бывшими, друзьями или даже прежней версией самого партнера.