Потепление до 12 градусов: какая погода будет 14-16 января в Казахстане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается на территории Казахстана в ближайшие дни, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. На большей части страны погода будет неустойчивой из-за влияния атмосферных фронтов.

Осадки и погодные условия

Ожидаются снег с метелью на большинстве территорий страны.

На западе и юге Казахстана прогнозируются смешанные осадки (дождь и снег), а также гололед.

Юго-восток республики останется под влиянием антициклона, что обеспечит погоду без осадков.

Температурный фон

Температуры по стране будут колебаться:

ночью от 0 до 8 мороза, днем от 5 мороза до 5 тепла.ночью от 10 до 25 мороза, днем от 2 до 10 мороза.ночью от 1 до 13 мороза, днем от 0 до 12 тепла.Дополнительные факторы

На территории республики прогнозируются усиление ветра и туман, что может затруднить передвижение на дорогах. Жителям Казахстана следует быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок.