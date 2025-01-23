Как получить пособие по безработице в Казахстане в 2025 году

Более 293 тысяч жителей Казахстана в 2024 году получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы. Из них 258,6 тысячи начали получать выплаты именно в прошлом году. Общая сумма выплат составила 88,3 миллиарда тенге, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.Как получить выплату из ГФСС
Согласно законодательству, уволенные работники имеют право на соцвыплаты от 1 до 6 месяцев. Срок выплат зависит от:
Размер выплаты: до 45% от потерянного дохода. Финансирование производится из средств ГФСС.Процедура оформления выплаты
Чтобы оформить выплату, нужно:
Проактивный формат получения услуги
Авторизоваться на портале eGov.kz.
В разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу".
Заполнить заявку онлайн, подписать ее с помощью ЭЦП и отправить на рассмотрение.
Ожидать ответа от карьерного центра, который предложит подходящие вакансии в течение одного дня.
Если работа не найдена, статус безработного будет присвоен в течение трех рабочих дней дистанционно.
Также услугу можно оформить через электронную биржу труда (enbek.kz).
Если вы зарегистрированы как безработный, система автоматически отправит SMS с предложением оформить выплату. Достаточно согласиться, ответив на сообщение, чтобы выплата была назначена автоматически.Цель социальной выплаты
Выплаты из ГФСС предоставляются независимо от причины увольнения. Они предназначены для поддержки граждан в период поиска работы и обеспечения финансовой стабильности.