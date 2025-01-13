Кто останется без работы в 2025 году: исчезающие профессии

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана назвали профессии, которые могут исчезнуть уже в ближайшие годы, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. Эти данные основаны на прогнозах из Атласа новых профессий.

Сельское хозяйство

По прогнозам, в 2025 году в сельскохозяйственной сфере перестанут быть востребованы:

укладчики-упаковщики;кормачи;сортировщики в производстве пищевой продукции;оберточники (вручную);расфасовщики мясопродуктов.Строительство

В строительной отрасли также произойдут изменения. Уже в 2025 году исчезнет необходимость в профессии чертежника, а в более долгосрочной перспективе:

к 2030 году - в кровельщиках, изолировщиках и штукатурах;к 2035 году - в строителях-монтажниках и рабочих смежных специальностей.Горно-металлургический комплекс

Изменения затронут и горно-металлургическую отрасль. В 2025 году будут неактуальны следующие профессии:

нормировщики;осмотрщики;сборщики визуальной информации.

К 2030 году исчезнет спрос на:

люковых;машинистов-бульдозерщиков;сепараторщиков.Причины изменений

Снижение спроса на профессии связано с автоматизацией и внедрением современных технологий в ключевых отраслях экономики. Многие задачи, ранее выполняемые людьми, заменяются умными машинами, что требует переквалификации специалистов и подготовки новых кадров.

Рекомендации

Министерство советует уделить внимание обучению новым профессиям и навыкам, которые будут востребованы в будущем, чтобы минимизировать риск остаться без работы. Рекомендуется изучать технологии, робототехнику и смежные области, где открываются перспективы для трудоустройства.