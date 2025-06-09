Новый способ оплаты появится в Казахстане - для чего и что изменится?

Национальный банк Казахстана объявил о запуске проекта криптокарт, которые позволят расплачиваться цифровыми активами через лицензионные криптобиржи МФЦА, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Криптокарты будут работать как обычные платежные карты, однако средства для расчетов будут списываться с криптовалютных кошельков. При оплате произойдет автоматическая конвертация криптовалюты в тенге с зачислением на банковскую карту.

"Данное решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру", - указали в пресс-релизе Нацбанка.

Преимущества технологии

Механизм обеспечит мгновенные расчеты благодаря интеграции банков и криптопровайдеров, работающих в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА).

Будущие цифровые инициативы

В текущем году Нацбанк также намерен реализовать ряд проектов в сфере цифровых финансов:

выпуск стейблкоинов, обеспеченных тенге, включая цифровой тенге, для расчетов с цифровыми активами;токенизация финансовых активов и недвижимости с последующим выпуском токенов, приравненных к ценным бумагам;создание систем учета и хранения обеспечения по цифровым активам;развитие сервисов по обмену и хранению криптоактивов.

Планируемая либерализация рынка

Как ранее сообщал заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, в стране готовятся законодательные изменения, направленные на запуск и регулирование рынка цифровых активов. Также планируется создание регуляторной песочницы - платформы для тестирования новых цифровых решений.

По словам вице-министра цифрового развития Каныша Тулеушина, уже к концу 2025 года рынок цифровых активов станет полностью легальным и открытым для всех участников.

Что изменится для бизнеса и населения

Упрощения коснутся работы провайдеров цифровых активов - компаний, занимающихся хранением и обменом криптовалют. Все такие компании будут обязаны работать в рамках МФЦА. Там же появятся легальные обменные пункты криптовалют.

Граждане смогут приобретать и продавать цифровые активы как через лицензированных провайдеров, так и через официальные криптообменники, зарегистрированные Нацбанком. Это поможет государству отслеживать транзакции и предотвратить незаконный вывод капитала.

Изменения для майнеров

Крупным майнинговым компаниям планируют разрешить строительство собственных электростанций для обеспечения себя энергией. Это повысит устойчивость и рентабельность их деятельности.

Потенциал развития

По словам чиновников, у Казахстана есть конкурентные преимущества - доступная электроэнергия, свободные площади и отработанная правовая база в МФЦА. Развитие легального рынка цифровых активов может способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в стране.