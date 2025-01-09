Новая услуга стала доступна казахстанцам на eGov

Казахстанцы теперь могут воспользоваться новой услугой на портале eGov.kz для создания цифровых версий своих документов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии", передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.Что позволяет новая услуга?
С помощью расширенного варианта госуслуги "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" пользователи могут:
Для подачи заявления на оцифровку документа выполните следующие шаги:Авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Гражданам" – "Образование".Выберите услугу "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" и нажмите "Заказать услугу онлайн".Укажите тип заявки – "Оцифровка сведений о документах об образовании".Выберите вид документа и загрузите его скан-копию.Ожидайте результата в личном кабинете в разделе "История получения услуг".Какие документы можно оцифровать?
На данный момент услуга доступна для документов:о среднем образовании;о техническом и профессиональном образовании.
Оцифровке подлежат документы, выданные с 1980 по 2023 год.Сроки оказания услуги
Срок оказания услуги составляет 5 рабочих дней. Однако возможно получение отказа в случае предоставления недостоверных данных или документов, не соответствующих требованиям.Заключение
Новая функция на портале eGov.kz упрощает процесс создания цифровых версий документов об образовании и коррекции данных. Это значительно повысит удобство и доступность получения государственных услуг для граждан Казахстана.